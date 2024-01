Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Unter uns": Nadine und Henry fühlen sich einander näher, als Henry sich Nadine öffnen kann. (cg/spot)

SpotOn News | 08.01.2024, 11:01 Uhr

In "Sturm der Liebe" liest Philipp Wilmas Testament. Nadine schafft es in "Unter uns", dass David sich ihr öffnet. In "GZSZ" gelingt es Lukas nicht, seine Probleme vor Moritz und Yvonne geheimzuhalten.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Franka befindet sich in einer überfordernden Situation. Marvin kommt ihrem Geheimnis, dass sie völlig mittellos ist, gefährlich nahe. Um ihren Ängsten zu entkommen, versetzt Franka ihn und überraschenderweise verbringt Marvin den Nachmittag mit der selbstbewussten Leyla. Diese zeigt großes Interesse an ihm und schreckt nicht davor zurück, ihm dies zu zeigen. Wird er auf ihre Flirtversuche eingehen? Jördis schafft es nicht, im Krankenhaus – und somit in Klaas' Nähe – zu arbeiten. Als sie jedoch sieht, dass die Kinder ihre Zukunft opfern, um für die Familie Geld zu verdienen, überwindet sie schließlich ihre Bedenken und sucht die Nähe zu Klaas.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Philipp behauptet gegenüber Vincent, dass ihm Wilmas Erbe egal sei, doch heimlich schleicht er sich in ihr Zimmer und liest das Testament. Er ärgert sich, denn seine Tante bedenkt ihn mit keinem Cent. Vincent bemerkt kurz darauf Philipps schlechte Laune, und als Wilma feststellt, dass jemand an ihren Unterlagen war, setzt Vincent zwei und zwei zusammen. Noch nie ist Alfons das passiert, aber ihm fällt einfach kein passendes Geburtstagsgeschenk für Hildegard ein. Nachdem er seine erste Idee verworfen hat, plant er nun, sie zu der Premiere eines berühmten Organisten einzuladen. Doch auch dieser Einfall hat einen Haken.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Stella ist nicht erfreut, als ihre Mutter beschließt, dauerhaft in Köln zu bleiben. Als sie dies offen ausspricht, wird Stella von einem schlechten Gewissen geplagt. Henry begeht mit David einen für ihn wichtigen, aber schmerzhaften Jahrestag. In der Zwischenzeit möchte Nadine für ihn da sein. Paula überlegt, ob sie Cecilia von einem Flirt erzählen soll. Als sie es tut, zeigt sich Cecilia als perfekte Freundin.

19:10 Uhr, RTL: Alles was zählt

Chiara glaubt, alle von ihrer Entscheidung zum Karriereende überzeugt zu haben, doch Deniz stellt ihre Entscheidung infrage. Hanna weiß nicht, wie sie mit Ralfs Forderung umgehen soll. Ausgerechnet Kilian könnte ihr mit seinem juristischen Rat weiterhelfen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Lukas kann seine Probleme vor Moritz und Yvonne nicht verbergen. Obwohl er sich weiterhin Yvonne anvertraut, enthüllt er nicht alles. Jessica und Philip meiden sich im Krankenhaus, was unbeabsichtigt zu Gerüchten führt. Beiden ist klar, dass sie möglichst bald einen Mittelweg finden müssen.