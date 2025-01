Unter uns, AWZ, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"GZSZ": Lillys (r.) Überraschungstag für Nihat (l.) verläuft nicht, wie geplant. (cg/spot)

SpotOn News | 06.01.2025, 09:00 Uhr

Tobias bittet seine Freunde in "Unter uns", ihn finanziell bei der Suche nach Vivien zu unterstützen. In "Alles was zählt" stößt Charlie mit ihrem Besuch bei Justus auf Ablehnung. Lilly plant in "GZSZ" eine Überraschung für Nihat.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Tobias wendet sich verzweifelt an seine Freunde und bittet sie um finanzielle Unterstützung bei der Suche nach Vivien. Doch die erhoffte Hilfe bleibt aus. Benedikt spricht Patrizia aus Versehen mit Utes Kosenamen an und versucht, diesen Fehler durch eine besondere Geste wieder gutzumachen. Als Esma eigenmächtig handelt, wird Theos Führungskompetenz von Nuray infrage gestellt. Schließlich reißt dem harmoniebedürftigen Theo der Geduldsfaden.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Charlie möchte Justus besuchen, doch sie stößt dabei auf entschiedene Ablehnung von allen Seiten. Kilian hält Hanna zurück und fordert sie auf, ihm vollständig zu vertrauen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Zoe sieht endlich die Chance, ConWig & Söhne zu übernehmen. Doch dann taucht ein unerwarteter Konkurrent auf, und Zoe verdächtigt Gerner. Dennoch bleibt sie entschlossen. Lilly wünscht sich mehr Romantik in ihrer Beziehung und plant mit Alicias Unterstützung eine romantische Überraschung für Nihat.