Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"GZSZ": Erik (r.) und Toni hoffen, dass ihre Suchtgeschichte keine beruflichen Folgen haben wird. (cg/spot)

SpotOn News | 06.03.2024, 09:01 Uhr

In "Sturm der Liebe" erliegt Michael dem Puzzlefieber. Henry versucht, Ronja in "Unter uns" eine schlechte Gewohnheit auszutreiben und in "GZSZ" will Toni ihre Tablettensucht endgültig überwinden.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Simon und David geraten in einen Streit, da David kein Verständnis für Simons Auszeit zeigt. Simon entscheidet sich jedoch dafür, sein eigenes Vorhaben zu verfolgen und die Auswirkungen psychogener Pilze zu erforschen. Allerdings nimmt er eine zu hohe Dosis, was zu einem intensiven Rausch führt. Der Schock folgt, als er plötzlich im Wald einem Leoparden gegenübersteht! Jördis zögert, Mo zu sagen, mit wem sie ihn betrogen hat. Sie möchte ihn nicht unnötig verletzen und auch die Zusammenarbeit mit Klaas für das Spendenprojekt nicht gefährden. Doch dann wird der Raum für die Spendenaufführung kurzfristig abgesagt. Ausgerechnet Mo arrangiert, dass die Aktion im "Drei Könige" stattfinden kann.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Michael und Nicole erkennen, dass ihre Freizeitgestaltung sehr unterschiedlich ist. Während er sich für anspruchsvolle Bücher interessiert, widmet sich Nicole einem neuen Puzzle, was Michael für Zeitverschwendung hält. Doch bald merkt er, dass dieses Hobby durchaus seinen Reiz hat. Ana ist traurig über ihren Streit mit Vincent und schickt ihm eine versöhnliche Nachricht. Doch bevor er sie lesen kann, nimmt Natalie das Handy an sich und löscht die Nachricht heimlich. Aus Trotz verbringt Ana einen gemeinsamen Filmabend mit Philipp, ohne zu ahnen, dass dieser andere Absichten hat und heimlich ein brisantes Dokument aus Anas Wohnung entwenden möchte.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Patrizia entgeht Utes Angriff zwar mit einem blauen Auge, doch Ute erkennt, dass sie zu weit gegangen ist. Sie muss sich bei ihrer Erzfeindin entschuldigen. Die Brandermittlungen sind abgeschlossen. Ringo, Easy, Bambi und Nadine wissen, dass sie ihre potenzielle Schuld nicht länger verheimlichen können. Henry versucht, Ronja eine schlechte Angewohnheit abzugewöhnen, wird jedoch überraschend schmerzhaft zurückgewiesen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Die Konkurrenz auf der Weltmeisterschaft in Paris ist stark. Der Kader hofft mit zunehmender Nervosität, sich behaupten zu können. Nachdem Richard den wahren Grund seiner Enttäuschung offenbart hat, versucht Lucie einen letzten Versuch, um seine Vergebung zu erlangen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Obwohl Toni mit Konsequenzen rechnen muss, stellt sie sich tapfer den Folgen ihres Handelns. Doch dann wird sie erneut mit ihrer Sucht konfrontiert. Alicia kann verhindern, dass sie vor Tobias auffliegt. Schließlich gesteht sie ihm aus schlechtem Gewissen, bei Carlos gewesen zu sein.