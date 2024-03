Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Rote Rosen": Leyla (r.) ist wütend, weil ihre Mutter Jördis einen anderen küsst. (cg/spot)

SpotOn News | 22.03.2024, 09:00 Uhr

In "Rote Rosen" ist Leyla geschockt, weil ihre Mutter einen anderen küsst. Die Küchenmannschaft spielt Caspar in "Sturm der Liebe" einen Streich. In "Alles was zählt" riskiert Kilian mit einer Beichte sein Liebesglück mit Hanna.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Leyla ist geschockt: Ihre Mutter küsst einen anderen. Was passiert mit ihrer glücklichen Familie? Sie flüchtet sich zu Marvin in die WG. Jördis Erklärungsversuch, warum die Ehe mit Mo gescheitert ist, will Leyla nicht hören. Für Leyla bleibt Klaas der Schuldige – er hat ihre Familie zerstört! Und deshalb soll ihre Mutter Klaas nie wiedersehen. Franka ringt mit der Frage, ob sie ihr Kind bekommen möchte. Nachdem Marvin über Tammo von der Schwangerschaft erfährt, muss er enttäuscht feststellen: Franka will ihn in die Entscheidung nicht miteinbeziehen. Sie gibt vor, ihm die Vaterschaft nicht zuzutrauen, doch im Grunde hat sie selbst Angst davor, keine gute Mutter sein zu können.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Caspar beginnt aufgeregt seine Ausbildung in der Küche. Greta und die Küchenmannschaft beschließen, eine neue Tradition einzuführen und Caspar einen Streich zu spielen. Dieser nimmt es mit Humor und wird anschließend feierlich als neues Mitglied begrüßt. Tom beglückwünscht Christoph dazu, dass er Großvater wird. Währenddessen muss sich Alexandra fragen, ob ihre Gefühle für Christoph tatsächlich der Vergangenheit angehören. In ihrer Verzweiflung vertraut sie sich Nicole an, die Partei für Tom ergreift.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Ute erkennt, dass die Schillerallee Benedikt allein die Schuld an ihren angeblichen Eheproblemen gibt. Tapfer stellt sie sich vor ihren Mann. Nadine ist hoffnungsvoll, als sie den Fund der Murmel als gutes Omen bewertet. Freudig blickt sie Henrys Rückkehr entgegen und rechnet nicht mit der Enttäuschung, die ihr bevorsteht. Paco und Stella sind fassungslos, als ein Gast behauptet, dass Paco ihn verprügelt hat.

19:10 Uhr, RTL: Alles was zählt

Kilian riskiert mit einer Beichte das frische Liebesglück mit Hanna. Doch zu seiner Überraschung hebt das ihre Beziehung auf eine neue Ebene. Imani plagt das schlechte Gewissen, weil ihrem Patienten nicht die angemessene Wertschätzung für seine Heldentat zuteilwird.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Alicia lädt Katrin und Tobias zum Essen ein. Währenddessen bekommt Carlos endlich seinen Anruf gewährt und darf mit Alicia sprechen. Wie wird diese reagieren? Yvonne leidet unter der Distanz zu Gerner und versucht sich mit Arbeit abzulenken. Als Maren für sie da ist, bricht es schließlich aus Yvonne heraus: Sie hat Angst, Gerner zu verlieren.