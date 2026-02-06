Stars Das sagt Harald Glööckler über die bisherigen Olympia-Outfits der deutschen Athleten

Bang Showbiz | 06.02.2026, 14:00 Uhr

Modeschöpfer Harald Glööckler hat mit deutlichen Worten auf die Outfits der deutschen Olympia-Mannschaft für die Olympischen Winterspiele 2026 reagiert – und sorgt damit für Diskussionen weit über die Fashion-Szene hinaus.

Glööckler, der in Deutschland für seine extravaganten Designs und seinen eigenen auffälligen Stil bekannt ist, zeigt sich von der neuen Team-Kollektion nicht gerade begeistert. In einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur erklärte er, er sei „wirklich offen für Neues“, doch das, was den Sportlerinnen und Sportlern als offizielles Outfit präsentiert werde, lasse ihn enttäuscht zurück. Sein Urteil fällt klar aus: „Von mir gibt es dafür leider null Punkte.“

Seiner Ansicht nach sei das Design der deutschen Olympia-Kollektion „so langweilig, dass keine Emotionen hochkommen und man sich damit gar nicht weiter befassen möchte“. Weder sei es innovativ noch „erfrischend neu“ oder ansprechend, kritisierte der Designer, der sonst selbst häufig im Fokus der Medien steht. Glööckler sieht darin sogar eine Bestätigung eines gängigen Klischees über Deutsche: Sie hätten oft kein ausgeprägtes Stilempfinden und litten unter einem Mangel an Eleganz und Lässigkeit – ganz im Gegensatz zu etwa den Italienern.

Seine harsche Kritik kommt zu einem Zeitpunkt, an dem sich viele Diskussionen rund um die deutsche Olympiamannschaft nicht nur um sportliche Erwartungen, sondern auch um Image und Auftreten drehen. Glööcklers Meinung steht dabei im starken Kontrast zu anderen Stimmen: Während er die Outfits als „misslungen“ bezeichnet, loben etwa Athleten wie Bob-Olympiasieger Francesco Friedrich das Design der Kollektion als „schlicht, aber trotzdem cool“ und stolz präsentierbar. Hinter der Kollektion steht der Ausrüster Adidas, der nach Angaben des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) die rund 70 Teile in engem Austausch mit den Athleten entwickelt hat. DOSB-Präsident Thomas Weikert betonte, die neue Team-D-Kollektion verbinde nationale Identität mit moderner Gestaltung und sei mehr als nur Sportbekleidung. Während die einen in Glööcklers Kritik eine erfrischend offene Meinung sehen, dürfte sie bei anderen für Kopfschütteln sorgen: Modegeschmäcker sind unterschiedlich, und gerade bei olympischer Kleidung gehen Design und nationale Identität oft weit auseinander.