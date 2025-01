Farben, Möbel und Räume Das sind die größten Interior-Trends für 2025

SpotOn News | 15.01.2025, 22:30 Uhr

Innenarchitektur ist ein sich ständig verändernder Bereich des Lebens. Geschmäcker unterscheiden sich hier stark, doch es gibt trotzdem einige Trends und Strömungen, die erkennbar sind. Welche sind es für 2025?

Mit dem neuen Jahr gehen meist auch neue Trends, die Lebensweisen, Mode und Stil maßgeblich beeinflussen, einher. Auch im Bereich der Innenarchitektur gibt es einige Vorhersagen zu den Entwicklungen und stilistischen Strömungen, die 2025 dominierend sein werden.

Obwohl die Innenarchitektur ein sich konstant veränderndes Feld ist, gibt es einige Tendenzen, die vor allem 2025 ihren Aufschwung erleben werden. Teilweise sind es Veränderungen, die sich bereits langsam angebahnt und in vielen Bereichen schon gezeigt haben. Auf der anderen Seite sind es Trends, die eine Neuigkeit und Richtungsänderung darstellen.

Welche Farben dominieren die Inneneinrichtung 2025?

Wird über Innenarchitektur gesprochen, dürfen Farben keinesfalls außer Acht gelassen werden. Sie gehören zu den wichtigsten Aspekten einer Einrichtung und besitzen die Fähigkeit, Räume schlagartig zu verändern.

Ein Trend, der klar erkennbar ist, sind die erdigen Töne. Wie das Magazin "Architectural Digest" schreibt, sind besonders Farben von Gemüse und Obst beliebt. Hiermit ist beispielsweise das satte und frische Gelb einer Banane oder das dunkle Grün einer Zucchini gemeint.

Die Farbe Braun steht ganz klar im Mittelpunkt des innenarchitektonischen Geschehens für 2025. Verschiedenste Töne der Trend-Farbe sind hier von Bedeutung. Sie gibt einem Raum eine ruhige, warme Atmosphäre und besitzt im Gegensatz zu Pastell- oder Cremetönen ein gewisses visuelles Gewicht.

Wer noch mehr farbliche Aufregung braucht, geht mit der Farbe Burgund nicht falsch. Sie ist elegant, nicht so aufdringlich wie andere Rottöne und passt sich weiteren Farben ideal an. Alternativ sind butterfarbene Gelbtöne für 2025 perfekt geeignet und zudem trendig. Sie erzeugen einen warmen und leuchtenden Effekt, der wirkt, als würde man einen Raum in Sonnenlicht tauchen.

Trotz der Tendenz zu aufregenderen Farben sind neutrale und sanfte Töne auch für 2025 angesagt. Sie sind gut mit den etwas kräftigeren Farben kombinierbar und bieten zudem eine hervorragende Grundlage für leuchtende Akzente.

Chaotische Küchen liegen im Trend

Viele Haushalte besitzen eingebaute Küchen mit meist standardisierten und abgestimmten Schränken und Einbauten. Obwohl dieses Bild der Ordnung durchaus noch beliebt ist, gibt es laut "House Beautiful" eine Tendenz in Richtung persönlichere und ausgefallenere Küchen. Das Motto lautet hier: Je vielschichtiger desto besser. Ziel ist es einen Raum zu schaffen, der aussieht, als wäre er über Jahre hinweg liebevoll zusammengestellt worden. Als Gegenpol zu den uniformen Küchen, sind diese Küchen voll von freistehenden Fleischerblöcken, alten Anrichten und unpassenden Stühlen. Der gesamte, etwas chaotische Look lädt zur Unvollkommenheit ein und ist zudem unendlich anpassungsfähig.

Ein weiterer Trend im Bereich der Küche ist die Holzküche. Auch hier kommen die warmen, erdigen Farbtöne wieder zum Vorschein. Wie die "Vogue" schreibt, sind schwarze Küchen nicht mehr im Trend. Stattdessen verleiht braunes Holz Wärme und Seele und liegt damit besonders 2025 im Trend.

Vintage ist nicht nur in der Mode angesagt

Während in fast allen Lebensbereichen der Vintage-Look seine Rückkehr feiert, ist die Innenarchitektur von dieser Bewegung nicht ausgeschlossen. Es handelt sich hierbei nicht um einen neuen Trend, aber einen, der die Designwelt in nächster Zeit nicht verlassen wird.

Wer sich für Vintage entscheidet, verlängert die Lebensdauer vieler Stücke und reduziert gleichzeitig den Bedarf an Massenware. Somit ist der Nachhaltigkeits-Aspekt bereits ein großer Vorteil des Trends. Das steht im Kontrast zu dem meist konsumorientierten Verbrauch vieler Menschen und ist somit eine willkommene Abwechslung.

Darüber hinaus ist die Verwendung von Vintage-Möbeln eine ideale Gelegenheit, Individualität und Persönlichkeit zu zeigen. Inmitten von massenproduzierten Möbeln, die fast überall zu finden sind, bietet der Vintage-Look eine willkommene und einzigartige Abwechslung.

Die Rückkehr der Polstermöbel

Die spindeldürre Schlichtheit von Holzmöbeln im Scandi-Stil hat in den vergangenen Jahren eine bedeutende Rolle in der Innenarchitektur angenommen. Zwar steht 2025 keinesfalls für ein Ende dieses Stils, doch mit der Rückkehr der Polstermöbel kommt eine Veränderung. Beliebt ist besonders der Aspekt der Gemütlichkeit und Weichheit, der mit gepolsterten Möbeln einhergeht. Zahlreiche Möbelstücke können durch diesen Trend nicht nur aufgewertet, sondern auch individualisiert werden. Ein Polster verändert einen Einrichtungsgegenstand gänzlich und kann mit verschiedensten Mustern und Farben für Variation sorgen.

Ganz allgemein sind runde und weiche Möbelformen, die von reichlich Kurven und Volumen gekennzeichnet sind, mehr als angesagt.