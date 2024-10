Berüchtigtes Spiel in Folge sieben „Das Sommerhaus der Stars“: Reiner Wein und Wasser ins Gesicht

Rafi (l.) gerät mit Umut aneinander. (smi/spot)

SpotOn News | 29.10.2024, 22:16 Uhr

Die Stimmung im "Sommerhaus der Stars" schwappt über. Der reine Wein, der Sam eingeschenkt wird, geht nach hinten los. Rafi schüttet Umut Wasser ins Gesicht. Und ein neues Paar zerfetzt sich gleich selbst.

Raúl Richter (37) und Vanessa Schmitt (28) sind raus – und damit das Herzstück der Allianz, die zuletzt fast nur noch aus eben Raúl und Vanessa bestand. Jetzt heißt es wieder jeder gegen jeden im "Sommerhaus der Stars"(Dienstag um 20:15 Uhr bei RTL, eine Woche vorher auf RTL+). Im ersten Spiel von Folge sieben treten die Paare direkt gegeneinander in den Ring.

Jedes Paar muss einen Vertreter in die Arena schicken. Die Daheimgebliebenen versammeln sich im Wohnzimmer. Dort springt wie von Geisterhand der Fernseher an. Die meisten Stars wissen, was das bedeutet: Das Spiel "Reiner Wein" steht an. Auf Fragen wie "Wer lästert am meisten?" müssen die Kandidaten einen Konkurrenten wählen, auf den das am meisten zutrifft. Wer pro Runde die meisten Stimmen bekommt, dem wird buchstäblich Wein eingeschenkt. Wessen Glas zuerst überläuft, verliert. Oder etwa nicht?

Reiner Wein für Sam

Schließlich lief es in der Vergangenheit bei dem Spiel so, dass der Meistgeschmähte nicht verliert, sondern gewinnt. Er darf jemanden nominieren oder sogar direkt nachhause schicken. Mit diesem Trick haben die Macher in der Staffel von 2020 den damaligen Obermobber Andrej Mangold (37) überraschend aus dem Spiel genommen.

Heute dürfte dieser Move nicht mehr funktionieren, könnte man denken. Schließlich haben die Teilnehmer alle alten Folgen gesehen. Im Haus trifft das auch zu, dort fragen sich alle, ob der Mechanismus diesmal andersherum ausfällt, wäre ja sonst zu durchschaubar.

"Das Böse gewinnt immer"

Doch die Kandidaten in der Arena haben von dem Spiel offenbar noch nie gehört. Außer Gloria Glumac (32), die das zumindest danach behauptet. So stürzen sich alle auf Sam Dylan (33). "Alles Negative verbindet man mit dir", sagt Ex-Bachelor Oliver Sanne (38), Sams alter Rivale aus diversen Shows.

Sams Glas ist also am schnellsten voll. Und tatsächlich bekommt er als Ausgleich für all den Hass eine Belohnung. Er darf zwar kein Paar direkt rauswerfen, darf aber eins bestimmen, das im nächsten Spiel nicht antreten darf, um sich zu sichern. Er wählt natürlich Oliver und dessen Verlobte Jil Rock (32) aus. Nicht als Retourkutsche, sondern weil Oli und Jil das stärkste Pärchen ist. Sagt Sam zumindest. Oliver resigniert: "Das Böse gewinnt immer."

Kalte Duschen für Umut

Im Haus hat Sams Partner Rafi Rachek (34) noch eine Rechnung mit Umut Tekin (27) offen. Der hatte ihn bei der Nominierung als Chihuahua beschimpft und ihm sogar Leckerlis hingeworfen. Weil er immer so herumkläffe. Rafi stellt Umut also zur Rede, indem er ihn fragt, ob er sich immer Mut antrinken muss vor Aktionen wie dem Leckerli-Wurf.

Umut macht keine Anstalten, sich zu entschuldigen. Daraufhin kippt ihm Rafi Wasser ins Gesicht. Totaler Dammbruch, Oliver muss mit seiner Türsteherstatur dazwischen gehen. Das ging zu weit, da sind sich alle einig. Rafi entschuldigt sich bei Umut, der schlägt die buchstäblich ausgestreckte Hand aber aus. Rafi verscherzt es sich später übrigens noch mit dem ihm wohlgesinnten Stefan Kleiser (57). Den tituliert Rafi aufgrund seines großen Altersunterschieds zu Freundin Theresia Fischer (32) im Spaß als "Kinderf***". Stefan nimmt die Entschuldigung aber an.

Als wäre das alles nicht genug Aufregung am späten Abend, kommt auch noch ein neues Paar: Lorik Bunjaku (27) und Denise Hersin (28). Die beiden haben sich bei "Bachelor in Paradise" kennengelernt. Doch richtig geklickt hat es erst bei "Ex on the Beach". Dann bestanden sie bei "Temptation Island VIP" den Treuetest. Dort lernten sie Umut kennen, der in dem Format von seiner jetzigen "Sommerhaus"-Partnerin Emma Fernlund (23) verführt wurde.

Nachdem man sich vorher gut verstanden hatte, kam es bei der Wiedersehensshow von "Temptation Island" zu einem Streit, der bis heute anhält. Die Begrüßung fällt dementsprechend frostig aus. Denise sagt nur "aus Anstand 'Hallo'" zu Umut und Emma. Lorik hat für sein "Lieblingspaar" auch keine warmen Worte übrig.

Aus dem Weg können sich die beiden Paare jedoch nicht gehen. Ein Doppelbett ist nur in dem Zimmer frei, in dem Emma und Umut nächtigen. Im großen Raum stehen nur zwei einzelne Schlafstätten zur Verfügung. Und Denise würde doch gerne mit ihrem Partner in einem Bett liegen. So schlafen sie erstmal mit den "schlechten Menschen" Umut und Emma in einem Zimmer.

Disney-Hexe gegen braven Bachelor

Umut träumt schon von einer Versöhnung mit seinem alten Kumpel, mit dem er die Restbestände der alten Allianz rauswerfen könnte. Auch der erste Nachrücker Oliver träumt von einer Verbrüderung mit den Neuen. Das schmeckt wiederum Sam nicht, der das Gespräch durch das Toilettenfenster belauscht hat. Bei ihm wisse man wenigstens, dass er eine "Disney-Hexe" ist, sagt Sam, doch der scheinbar brave Bachelor schmiede heimlich Ränke.

Lorik und Denise müssen sich dann im ersten Spiel bewähren. Oliver und Jil müssen, wir erinnern uns an Sams Entscheidung, im Haus bleiben. Die Paare werden auf einer wackligen Plattform in die Höhe gelassen. Dort müssen sie Begriffe pantomimisch erklären und gleichzeitig die Balance wahren.

Alessia Herren (22) und ihr Can schaffen keinen einzigen Begriff, sie schafft nicht den Transfer von "Schlaukacken" auf "Klugscheißen". Mit neun richtigen Antworten sind Gloria und ihr Michael mit Abstand das beste Paar.

Neues Paar zerlegt sich bereits

Das neue Paar zerlegt sich nach dem Spiel selbst, beschimpft sich gegenseitig. Gefahr droht aber nicht nur von innen, sondern auch von außen. Beim Stimmungsbarometer am Ende zeigt sich, dass sie nach nur einer Nacht schon vor dem Aus stehen. Lorik und Denise bekommen drei Stimmen, nur Umut und Emma haben mit vier mehr.

Umut versucht in seiner Verzweiflung den Schulterschluss mit Lorik. Doch der Versuch eines Versöhnungsgesprächs, zu dem noch Emma stößt, endet in Gekeife von allen Seiten. Als dann noch Denise dazukommt und Sam zuhören will, scheitert die Verbrüderung in allgemeinem Geschnatter.