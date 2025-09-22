Musik Dasha: Männer können in der Country-Musik nichts falsch machen

Dasha - Leeds Festival 2024 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.09.2025, 18:00 Uhr

Die Sängerin glaubt, dass im Genre Country noch immer Geschlechterunterschiede gemacht werden.

Dasha ist überzeugt, dass Männer in der Country-Musik „nichts falsch machen können“.

Die 25-jährige Country-Pop-Sängerin, die 2024 mit ihrem viralen Hit ‚Austin‘ den Durchbruch schaffte, sprach offen über die Ungleichheiten der Geschlechter, die sie in Nashville beobachtet hat. Sie behauptet, dass männliche Künstler sich Verhaltensweisen erlauben könnten, für die Frauen scharf kritisiert würden. Im Podcast ‚Nashville Now‘ von ‚Rolling Stone‘ erklärte sie: „Vor allem in der Country-Welt können Männer größtenteils nichts falsch machen. Je mehr sie ihre Meinung äußern und je mehr sie über Grenzen hinausgehen, desto eher heißt es: ‚Oh, er ist so cool.'“ Über den Umgang mit Frauen sagte sie weiter: „Frauen sind so gnadenlos. Wenn ich eine Frau online sehe, die ein bisschen die Regeln bricht, in der Country-Welt, Shorts trägt, bei denen man den Po sieht, denke ich: ‚Go Queen!‘ Aber andere sagen: ‚Du dumme Sch****.'“

Dasha betonte, dass ihr vor allem Therapie helfe, mit Online-Kritik umzugehen: „Jetzt, wenn ich solche Kommentare sehe, denke ich: ‚Danke, Karen aus Minnesota, du fütterst meinen Algorithmus. Danke, Girl.'“

Die Sängerin, deren voller Name Anna Dasha Novotny lautet, hat kürzlich den Song ‚Train‘ veröffentlicht – ein Vorgeschmack auf ihre kommende EP ‚Anna‘, die am 10. Oktober erscheinen soll. Das Werk umfasst acht Tracks, darunter die bereits veröffentlichten Singles ‚Like It Like That‘, ‚Oh, Anna!‘ und den viralen Hit ‚Not At This Party‘, der sogar ein Remix-Update von Superstar-DJ David Guetta erhielt. Im Oktober wird Dasha außerdem Country-Star Kane Brown auf seiner Arena-Tour durch Großbritannien und Irland begleiten. Der Auftakt findet am 3. Oktober in der Dubliner 3Arena statt, das Finale am 10. Oktober in der OVO Arena Wembley in London.