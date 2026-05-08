Stars Dave Coulier erklärt bleibende Auswirkungen seiner Krebsbehandlung

Dave Coulier - August 2021 - MegaCon - Orange County Convention Center - Florida - Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.05.2026, 14:00 Uhr

Dave Coulier erklärt die bleibenden Auswirkungen seiner Krebsbehandlung.

Dave Couliers Krebsbehandlung hat seine Stimme verändert.

Bei dem ‚Full House‘-Darsteller wurde 2024 ein Non-Hodgkin-Lymphom im Stadium 3 diagnostiziert. Monate nachdem er Entwarnung bekommen hatte, wurde zudem HPV-bedingter Zungenkrebs im Mund-Rachen-Bereich festgestellt. Im Februar gab er jedoch bekannt, dass er sich inzwischen in Remission befindet. Nun reagierte Dave auf die Sorgen seiner Fans über Veränderungen seines Aussehens und seiner Stimme und erklärte, dass diese Folgen der Behandlung seien. In einem auf Instagram geteilten Video sagte er: „Ich habe schon lange nichts mehr gepostet, und beim letzten Mal haben einige von euch gesagt, dass ich anders aussehe und anders klinge und das stimmt auch. Was ihr seht, sind die Nebenwirkungen der intensiven Bestrahlung, die ich wegen eines Karzinoms im Hals durchgemacht habe.“ Er habe seit Monaten keine feste Nahrung mehr essen können und habe deshalb 45 Pfund verloren. „Das ist es, was ihr seht, und es hat auch meine Fähigkeit zu sprechen beeinträchtigt. Einige von euch haben gesagt, dass ich anders klinge. Also ja – ihr habt vollkommen recht mit dem, was ihr seht und hört“, so Coulier weiter.

Trotz dieser Veränderungen zeigte sich der 66-jährige Schauspieler „sehr zufrieden“ mit seinem aktuellen Gesundheitszustand. Er ergänzte: „Nur zur Zusammenfassung: Vor anderthalb Jahren hatte ich ein Non-Hodgkin-Lymphom und habe eine Chemotherapie gemacht. Meine Haare wachsen langsam wieder nach. Wir haben die Ergebnisse der PET-Scans zurückbekommen, und die Prognose sowohl für das Karzinom im Hals als auch für das Lymphom sieht gut aus. Darüber sind wir sehr froh.“

Als er bekanntgab, dass er in Remission sei, räumte Dave ein, dass die vergangenen Jahre eine „Achterbahnfahrt“ gewesen seien. Während eines Auftritts bei ‚Good Morning America‘ sagte er: „Es war definitiv eine Achterbahnfahrt […] Ich bin bei beiden Krebsarten in Remission, und was für eine Reise das gewesen ist. Auch wenn ich in Remission bin, habe ich das Gefühl, dass Krebs immer im Rückspiegel bleibt … deshalb bedeutet Früherkennung wirklich alles.“

Dave verriet, dass der zweite Krebs entdeckt wurde, als er zu einer Kontrolluntersuchung wegen seines Lymphoms ging. Anschließend unterzog er sich einer robotergestützten Operation, bei der ein Teil seiner Zunge für eine Biopsie entfernt wurde. Diese bestätigte die Diagnose eines weiteren Krebses. Er erklärte: „Ich ging eigentlich nur zu einer Kontrolluntersuchung wegen des Lymphoms und bekam einen PET-Scan. Dabei wurde etwas in meinem Hals entdeckt, und sie sagten: ‚Ähm, das sollten wir uns genauer ansehen.‘ Dann stellte sich heraus, dass ich ein Karzinom habe – völlig unabhängig vom ersten Krebs. Wäre ich nicht zu diesem PET-Scan gegangen und hätte die Früherkennung nicht gehabt … dann hätte mir das wahrscheinlich das Leben gekostet.“