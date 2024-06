Musik Dave Davies: Kinks-Star fand eigene Auszeichnung auf eBay

Bang Showbiz | 21.06.2024, 16:00 Uhr

Der Kinks-Star Dave Davies war bestürzt, nachdem er seine Rock and Roll Hall of Fame-Trophäe „ohne seine Zustimmung“ bei eBay zum Verkauf angeboten fand.

Die Marmortafel aus der Einführung der Gruppe ‚You Really Got Me‘ in die Hall of Fame im Jahr 1990 wurde auf der Wiederverkaufsseite für 12.500 US-Dollar (11.700 Euro) angeboten. Dave – der von seinem Bruder Ray, Pete Quaife und Mick Avory in der einflussreichen Gruppe der Sechziger unterstützt wurde – bestand darauf, dass er keine Ahnung hatte, wie er den Preis verloren hatte, glaubt aber, dass es zum Zeitpunkt seines Schlaganfalls im Jahr 2004 gewesen sein könnte, als er „handlungsunfähig“ war.

Er schrieb eine Reihe von Updates auf X: „Die eBay-Anzeige für meine RRHOF-Award-Statue wurde ohne meine Zustimmung gemacht. Ich habe vor Jahren den Überblick über meine Auszeichnung verloren und wusste nicht, wo sie war. Wenn die Person sie in einem Lagerraum gekauft hat, könnte es zu der Zeit meines Schlaganfalls 2004 gewesen sein, als ich in Großbritannien handlungsunfähig war. Ich bin dankbar, dass ich eine vollständige Genesung nach meinem Schlaganfall erfahren habe, aber es ist eine Schande, dass ich nicht kontaktiert wurde. Ich gehe davon aus, dass das passiert ist.“

Der 77-jährige Gitarrist kontaktierte den Verkäufer und hoffte, eine Einigung zu erzielen, damit er keine 12.000 Dollar ausgeben muss, um seinen Preis zurückzubekommen. Er fügte hinzu: „Wir haben an den Verkäufer geschrieben und warten auf eine Antwort. Ich möchte nicht 12 Riesen bezahlen müssen, um meine eigene Auszeichnung zurückzubekommen. Aber vielleicht können wir etwas Vernünftigeres ausarbeiten.“ Auf die Frage, wie der Preis in die Hände von jemand anderem gelangt ist, antwortete er: „Ich weiß es nicht, außer dass er verloren ging, als ich vor Jahrzehnten meinen Schlaganfall hatte.“ Der Besitzer von Colony Records in New York war der Verkäufer und sagte, er würde sich mit Dave einigen. Er schrieb: „Folgen Sie mir und schreiben Sie mir eine Nachricht auf X, wir werden etwas ausarbeiten.“ Am Donnerstag (20. Juni) wurde das Inserat entfernt. Ob Dave den Preis kostenlos zurückbekommen hat, hat er noch nicht verraten.