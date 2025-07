Stars Dave Franco gesteht: Er wurde im Disneyland intim

Dave Franco - Now You See Me 2 premiere, NY - JUN 16 - photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.07.2025, 09:00 Uhr

Dave Franco hatte einmal Sex im Disneyland. Er genoss die 'Pirates of the Caribbean'-Attraktion ein bisschen zu viel.

Der 40-jährige Schauspieler ist mit der Schauspielerin Alison Brie verheiratet und mag anscheinend den Nervenkitzel, mit seiner Frau an skurrilen Orten intim zu werden. Er hat jetzt verraten, dass er einmal während der Fahrt mit der ‚Pirates of the Caribbean‘-Attraktion im Disneyland Liebe gemacht hat.

„Etwas könnte sich irgendwann einmal bei der ‚Pirates of the Caribbean‘-Fahrt ereignet haben“, deutete Dave im Podcast ‚Call Her Daddy‘ auf mysteriöse Weise an. Details verrät er natürlich nicht und auch, ob das Paar erwischt wurde, behält er für sich. Allerdings verriet er, dass ihm nach dem Stelldichein im Fahrgeschäft eine böse Erkenntnis kam: „Das Beschissene daran ist, dass ich glaube, es gibt Kameras an jeder Ecke dieses Ortes, aber wir waren ziemlich verdeckt. Wir belassen es dabei…“

Dave spielt an der Seite seiner Frau in dem neuen Film ‚Together‘ mit, ein übernatürlicher Body-Horror-Film. Eigentlich bevorzugt er es aber, sein Privatleben aus der Öffentlichkeit herauszuhalten.

Der Hollywood-Star erklärte: „Ich bin im Allgemeinen eine private Person, was es ein wenig seltsam macht, Promo für jeden Film zu machen, weil ich dabei nicht in meinem Element bin.“ Mittlerweile sei er allerdings besser darin geworden, denn Promo-Events gehören zu seinem Job nun einmal dazu: „Ich werde mich einfach darauf einlassen, mein Bestes geben und so verletzlich wie möglich sein.“