Film Camila Mendes lobt Detailliebe an ‚Masters of the Universe‘-Sets

Camila Mendes - May 2026 - Famous - Masters of the Universe UK Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.06.2026, 14:00 Uhr

Die Schauspielerin schwärmt von den aufwändigen Kulissen ihres neuen Films 'Masters of the Universe'.

Camila Mendes zeigt sich beeindruckt von der „Liebe zum Detail“, die in die Gestaltung der Sets von ‚Masters of the Universe‘ geflossen ist.

Die Schauspielerin verkörpert Teela in dem neuen Film, der auf dem Mattel-Franchise basiert. Sie hatte das Gefühl, dass die aufwendigen Kulissen das Schauspielern in dem Fantasy-Abenteuer deutlich erleichtert hätten. Im Gespräch mit dem ‚SFX‘-Magazin verriet Camila: „Ich war erstaunt über die Liebe zum Detail und darüber, wie viel davon tatsächlich praktisch umgesetzt wurde. Sie haben diese wunderschönen Sets gebaut.“

Vor den Dreharbeiten habe sie befürchtet, viel mit Greenscreens zu arbeiten. „Bei solchen Filmen macht man sich immer Sorgen, dass man sehr viel mit seiner Fantasie arbeiten muss, weil meistens alles vor einem Greenscreen stattfindet“, gestand die 31-Jährige. „Aber sie haben wirklich eine Welt erschaffen und ihr so viel Struktur und Atmosphäre verliehen. Das hat meinen Job deutlich leichter gemacht.“

Die ‚Riverdale‘-Darstellerin gab zu, dass es schwierig sei, sich für ein Lieblingsset zu entscheiden. „Für mich war das epischste Set das Außenset, bei dem alle Helden von Grayskull aufgereiht stehen. Es ist ein Set mit all diesen riesigen Strukturen, das bis zu Castle Grayskull führt. Es ist unglaublich“, schwärmte sie. Im nächsten Moment ruderte Camila jedoch zurück und bezeichnete den verzauberten Wald als ihr Lieblingsset.

Der Star berichtete: „Ich hatte das Gefühl, ich wäre in einem echten Wald. Ich dachte nur: ‚Wow, ich würde viel öfter wandern gehen, wenn ich durch so eine Landschaft laufen würde.'“ Die Kulisse sei „wunderschön“ gewesen. Besonders die lebendigen Farben faszinierten die Schauspielerin. „Ich habe mich an diesem Set so friedlich gefühlt. Es war fast, als würde ich in diesem Wald meditieren“, verriet sie. In dem Fantasy-Streifen spielen außerdem Nicholas Galitzine, Jared Leto und Alison Brie mit.

Über ihr Alter Ego Teela schwärmte die ‚Do Revenge‘-Darstellerin: „Ich liebe Teela. Sie ist eine Anführerin. Sie ist stark. Sie ist großartig.“ Camila zeigte sich besonders zufrieden damit, wie Teela im Film eingeführt wird: „Ich liebe meine Einführungsszene. Ich liebe die Art, wie ich im Film vorgestellt werde. Ich finde, sie ist unglaublich stark.“