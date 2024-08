Film Dave Franco: Rolle in Regretting You

Dave Franco at Golden Globe Awards - Jan 18 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.08.2024, 14:00 Uhr

Der Schauspieler hat sich der Besetzung des neuen Films angeschlossen.

Dave Franco hat sich der Besetzung von ‚Regretting You‘ angeschlossen.

Der 39-jährige ‚Superbad‘-Schauspieler ist als Jonah in der kommenden Filmadaption des gleichnamigen Romans von Colleen Hoover, der Autorin von ‚It Ends with Us‘, aus dem Jahr 2019 gecastet worden.

Dave wird den Liebhaber von Morgan Grant (Allison Williams) verkörpern, der am Boden zerstört ist, als ihr Ehemann Chris in einen tragischen Unfall verwickelt wird. Morgan wurde in jungen Jahren Mutter ihrer Tochter Clara (Mckenna Grace) und möchte nicht, dass ihre Tochter dasselbe tut. In dem Klappentext von Hoovers Roman ist zu lesen: „Morgan Grant und ihre sechzehnjährige Tochter Clara wünschen sich nichts mehr, als sich überhaupt nicht ähnlich zu sein. Morgan ist entschlossen dazu, ihre Tochter davon abzuhalten, dieselben Fehler wie sie zu machen. Clara will nicht in die Fußstapfen ihrer Mutter treten. Morgan und Clara haben gegensätzliche Persönlichkeiten und widersprüchliche Ziele, und so fällt es ihnen immer schwerer, miteinander auszukommen. Die einzige Person, die Frieden in den Haushalt bringen kann, ist Chris – Morgans Ehemann, Claras Vater und der Anker der Familie. Doch dieser Frieden wird zerstört, als Chris in einen tragischen Unfall verwickelt wird. Während sie darum kämpfen, sich alles wieder aufzubauen, was um sie herum zusammenbrach, findet Morgan Trost bei der letzten Person, bei der sie es erwartet hätte.” Berichten von ‚Deadline‘ zufolge soll der neue Film vom ‚Das Schicksal ist ein mieser Verräter‘-Filmemacher Josh Boone nach Susan McMartins Drehbuch gedreht werden. Die Nachrichten über die nächste Hoover-Filmadaption kommen, nachdem ‚It Ends With Us‘ mit Blake Lively und Justin Baldoni in den Hauptrollen an seinem Eröffnungswochenende weltweit 80 Millionen US-Dollar einspielte.