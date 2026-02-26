Musik Dave Grohl erfuhr beim Abendessen vom Plattenvertrag seiner Tochter

Dave Grohl - Radio X / Global - Feb - 2026 - ONE USE BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.02.2026, 11:00 Uhr

Der Foo-Fighters-Frontmann war selbst ganz erstaunt, als ihm seine Tochter von ihrem Plattenvertrag erzählte.

Dave Grohl hatte „keine Ahnung“, dass seine Tochter einen Plattenvertrag unterschrieben hatte – bis sie es ihm beim Abendessen erzählte.

Violet veröffentlichte im Januar neue Musik und gab anschließend bekannt, bei Republic Records / Island EMI unterschrieben zu haben. Der Foo-Fighters-Frontmann betonte jedoch, dass er an der Entstehung ihrer Songs nicht beteiligt war. In der Sendung ‚The Chris Moyles Show‘ auf ‚Radio X‘ erzählte er: „Das ist unglaublich. Meine Tochter Violet – sie ist 19, wird bald 20 – hat dieses Album mit dem Produzenten Justin Raisen gemacht. Ganz allein.“

Dave fügte hinzu: „Sie sind jeden Tag ins Studio gegangen, und wenn ein Song fertig war, hat sie ihn mir geschickt. Aber ich hatte absolut nichts mit dieser Platte zu tun. Und ich wusste von nichts.“ Der Rockstar habe gewusst, dass Violet auf der Suche nach einem Plattendeal war. „Dann sagte sie: ‚Hey Dad, kann ich heute zum Abendessen kommen?‘ Sie kam vorbei und meinte: ‚Ich habe heute meinen Plattenvertrag unterschrieben.‘ Und ich nur: ‚Oh mein Gott!'“, berichtete er.

Dave ist unheimlich stolz auf seine Tochter, die bereits bei Foo-Fighters-Konzerten als Hintergrundsängerin zu hören war und 2025 beim Fire-Aid-Benefizkonzert in Los Angeles als Leadsängerin performte. „Die Platte ist großartig. Sie ist unglaublich talentiert und hat einen fantastischen Musikgeschmack“, schwärmte er. Besonders begeistert ist der 57-Jährige von der stilistischen Vielfalt des Albums. „Es gibt Songs, die mich an The Sundays oder Cocteau Twins erinnern. Dann wieder richtig harte Rocknummern. Ätherisch. Wunderschön. Eine fantastische Platte“, lobte Dave seine Tochter.

Violets Debütalbum habe ihn sogar zur Arbeit am zwölften Foo-Fighters-Album inspiriert. „Die Energie, die Art, wie sie das Album gemacht haben. Da dachte ich: ‚Wow. Ich wurde vom Debütalbum meiner Tochter inspiriert'“, verriet der Künstler.