Stars Courtney Love bittet Dave Grohl, eine Sache zu tun

Courtney Love - The National Portrait Gallery - Portrait Gala - Getty - 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.04.2026, 10:30 Uhr

Courtney Love bittet Dave Grohl, eine Sache zu tun, damit seine Fans aufhören, sie 'zu schikanieren'.

Courtney Love hat Dave Grohl gebeten, „endlich Haltung zu zeigen“ und seine Fans davon abzuhalten, sie „zu schikanieren“.

Die 61-jährige Sängerin wünscht sich, dass der Foo-Fighters-Frontmann „einfach sagt, dass zwischen uns alles okay ist“, da sie behauptet, der Rockstar habe „Angst“, sein Publikum zu verlieren, wenn er öffentlich die Witwe seines verstorbenen Nirvana-Bandkollegen Kurt Cobain unterstützt. Im Podcast ‚The Magnificent Others with Billy Corgan‘ forderte sie Dave auf: „Komm damit raus und sag einfach, dass wir okay sind.“ Sie fügte hinzu: „Sei Manns genug und steh dazu.“

Courtney erklärte weiter: „Es würde mir wirklich helfen, wenn die heterosexuellen weißen Männer, die deine Haupt-Fangruppe sind, wenn man so will, aufhören würden, mich zu schikanieren. Vor allem die Millennials. Gen Z macht das inzwischen nicht mehr.“ Als Smashing-Pumpkins-Star Billy erklärte, er könne „bestätigen“, dass der 57-jährige Rocker „kein Problem“ mit der ehemaligen Hole-Frontfrau habe, entgegnete sie: „Dann sag das seiner Fanbasis. Das ist so dumm.“ Sie behauptete außerdem, Dave habe mehrere Songs über sie geschrieben, die zu „Hits“ für die Foo Fighters geworden seien. Courtney weiter: „Ich könnte keinen Song über Dave Grohl schreiben, selbst wenn mein Leben davon abhinge. Er hat, glaube ich, vier Songs über mich geschrieben – und die sind Hits. Ich denke mir nur: Moment mal, wie bitte? Was ist mit mir? Ich verstehe das nicht.“

2009 bestätigte Dave, dass sein Song ‚I’ll Stick Around‘ aus dem Jahr 1995, der auf dem selbstbetitelten Debütalbum der Foo Fighters erschien, von Courtney handelt. Es wird außerdem behauptet, dass er den Song ‚Let It Die‘ von 2007 ebenfalls über sie geschrieben habe. Im Gespräch mit der Zeitung ‚The Guardian‘ sagte er: „Es ist ein Song darüber, sich hilflos gegenüber dem Niedergang eines anderen zu fühlen. Ich habe gesehen, wie Menschen alles durch Drogen, Herzschmerz und Tod verlieren. Das ist in meinem Leben mehr als einmal passiert, aber der bekannteste Fall ist Kurt. Und es gibt viele Menschen, auf die ich in meinem Leben wütend war, aber der bekannteste Fall ist Courtney. Daher ist es für mich ziemlich offensichtlich, dass diese Zusammenhänge immer wieder auftauchen.“