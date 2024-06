Stars David Beckham: Es gibt keine Spice Girls zu fünft

David Beckham - May 2024 - 99 Premiere - Courtesy of Prime Video BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.06.2024, 16:31 Uhr

David Beckham sagt, dass eine Reunion der Spice Girls „nicht stattfindet“.

Der 49-jährige Football-Held im Ruhestand beendete die wachsenden Spekulationen, dass die Girlgroup der Neunzigerjahre, zu der auch seine Frau Victoria Beckham als Posh Spice gehörte, plane, wieder auf Tour zu gehen. Anlass für die Gerüchte war die Party zum 50. Geburtstag der Sängerin, auf der sie mit ihren ehemaligen Bandkolleginnen einen Überraschungssong gesungen hatte.

David sagte nun aber gegenüber ‚Variety‘ über die Chancen, dass sie wieder gemeinsam auf Tour gehen: „Leider passiert das nicht.“ Er fügte über das Geburtstagssingen der Spice Girls hinzu: „Victoria hat sich so gefreut, die Mädels zu sehen, und sie waren ein großer Teil ihres Lebens, aber natürlich haben alle ihre eigenen Dinge am Laufen. Sie werden zu bestimmten Zeiten bestimmte Dinge zusammen tun.“ David betonte auch, dass der Terminkalender seiner Frau vollgepackt sei, und fügte hinzu: „Wenn jemand mehr zu tun hat als ich, dann sie.“

Victoria und ihre ehemaligen Bandkollegen Geri Horner (51), Mel C (50), Mel B (49) und Emma Bunton (48) wurden von David auf der Geburtstagsparty in London gefilmt, als sie ihre Single ‚Stop‘ von 1998 sangen. David fügte hinzu, dass der Clip die Hoffnungen der Fans auf eine Tour-Reunion weckte: „Ich weiß, dass es das ist, was die Leute wollen, aber ehrlich gesagt war ich der aufgeregteste von allen.“ Er sagte, er sei überwältigt gewesen, „alle Mädchen in einem Raum“ wiederzusehen, und fügte hinzu: „Alle Mädels waren seit über 15 Jahren nicht mehr zusammen auf einer Bühne. Also, sie alle da zu haben, sie alle auf der Bühne zu haben, unseren jüngsten Sohn Gitarre spielen zu lassen?“

Mel B schürte die Hoffnung auf eine Wiedervereinigung der Spice Girls, als sie Davids Clip mit der Nachricht „#tourdatescomingsoon“ kommentierte. Sie hatte kürzlich auch eine mögliche Reunion-Tour zu Ehren des 30-jährigen Jubiläums der Gruppe angedeutet. Nachdem sie in den Neunzigern berühmt geworden waren, wurden die Spice Girls zu einer der meistverkauften weiblichen Popgruppen aller Zeiten. Sie lösten sich im Jahr 2000 auf, und das letzte Mal, dass alle fünf zusammen auftraten, war 2012 bei den Olympischen Spielen in London. 2019 ging die Gruppe ohne Victoria auf Tour.