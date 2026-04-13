Stars David Bowie wurde von Luther Vandross für seinen Durchbruch verantwortlich gemacht

David Bowie - Pet Shop Boys - Getty - BRIT AWARDS 1996 BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.04.2026, 10:30 Uhr

David Bowie wurde von Luther Vandross für seinen Durchbruch verantwortlich gemacht.

David Bowie wurde von Luther Vandross als entscheidend für seinen Durchbruch genannt.

Der Sänger, der im Alter von 54 Jahren starb, schilderte in den späten 1990er-Jahren in der ‚Rosie O’Donnell Show‘, wie eine zufällige Begegnung in einem Tonstudio den Beginn seiner Karriere markierte. Der Ausschnitt ist kürzlich wieder aufgetaucht, nachdem er auf seinem offiziellen TikTok-Account geteilt wurde. Im Gespräch mit Moderatorin Rosie O’Donnell berichtete Luther, wie er entdeckt wurde, als er den Gitarristen Carlos Alomar während der Aufnahmen zu Bowies Album ‚Young Americans‘ im Jahr 1974 besuchte. Er sagte: „Ja, ganz zufällig hat David mich im Studio singen gehört. Ich saß auf der Couch. Ich besuchte den Gitarristen, mit dem ich zur Schule gegangen war, Carlos Alomar und ich sang vor mich hin. David hörte mich und sagte: ‚Oh, das klingt großartig, nimm das mit auf die Platte.'“

Luther erklärte, dass diese Begegnung zu weiteren Chancen führte, darunter die Bekanntschaft mit Bette Midler. Er berichtete von seiner Zeit in ihrer Background-Gesangsgruppe, den Harlettes, und erinnerte sich daran, sich übergangen gefühlt zu haben, als sein Beitrag öffentlich nicht erwähnt wurde. Er fügte hinzu: „Sie ging die Liste durch – Katey Sagal und alle anderen Harlettes – und ich dachte nur: ‚Okay, komm schon…‘ – aber sie erwähnte nie, dass ich immer die vierte Harlette war.“

Rosie erinnerte sich daraufhin daran, Bette auftreten gesehen zu haben, ohne Luther auf der Bühne bemerkt zu haben. Luther erklärte, warum er nicht sichtbar war: „Du hast mich nie gesehen, weil ich sehr schüchtern war. Ich stand hinter einem Vorhang mit Mikrofon, Monitor und Notenständer. All die Jahre war ich die vierte Harlette.“ Zu den Harlettes gehörten im Laufe der Jahre zahlreiche Künstlerinnen, darunter Paulette McWilliams, Jenifer Lewis, Sharon Redd, Linda Hart, Melissa Manchester, Charlotte Crossley und Jocelyn Brown. Später feierte Luther große Erfolge als Solokünstler mit Songs wie ‚Never Too Much‘ – nach dem frühen Durchbruch, den er David Bowie zuschrieb, der 2016 im Alter von 69 Jahren an Leberkrebs starb. Er gilt als Grammy-prämierte Soul-Ikone, deren sanfte Stimme und Songwriting den R B prägten und die mit zeitlosen Hits weltweit Erfolg hatte.