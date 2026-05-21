Musik Dave Grohl: Das ist seine ‚peinlichste‘ Foo-Fighters-Songzeile

Dave Grohl - Radio X / Global - Feb - 2026 - ONE USE BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.05.2026, 18:00 Uhr

Dave Grohl hat verraten, welche Lyrics der Foo Fighters er am meisten hasst und erklärte, dass die Worte, die er für den Song 'DOA' aus dem Jahr 2005 schrieb, einfach 'so verdammt dumm' seien.

Dave Grohl hat die Songzeile der Foo Fighters enthüllt, die er am meisten hasst.

Der Frontmann der Band beantwortete Fragen während einer Episode von ‚Hot Ones Versus‘ von ‚First We Feast‘, in der er gemeinsam mit den Bandkollegen Chris Shiflett, Pat Smear, Rami Jaffee, Ilan Rubin und Nate Mendel auftrat. Er wurde gefragt, welche die „unangenehmste“ Zeile der Gruppe seien. Der Sänger, der früher auch als Schlagzeuger aktiv war, gab zu, dass er die Worte aus dem Song ‚DOA‘ nicht ausstehen könne, weil sie einfach „so verdammt dumm“ seien.

„Such dir welche aus. Ich schwöre, es gibt so viele, die ich hasse. Ich habe heute unter der Dusche über diesen Song nachgedacht. Dieser Song ‚DOA‘: ‚It’s a shame we have to die my dear. No one’s getting out of here alive'“, zitiert er sein eigenes Lied. Übersetzt heißt der Text so viel wie: „Es ist eine Schande, dass wir sterben müssen, mein Liebling. Niemand kommt hier lebend raus.“ Er fügte hinzu: „Ich dachte einfach: Das ist so verdammt dumm, warum habe ich nur … Ich habe das Gefühl, das war einer dieser Songs, die ich geschrieben habe, weil ihr sagtet: ‚Dave, sing einfach irgendwas, egal was!'“ Gitarrist Chris fragte daraufhin: „Also war das unsere Schuld?“ Und Dave scherzte: „Ja, es war eure Schuld. Ihr habt mich zu einigen der schlimmsten Texte meines Lebens getrieben!“

Während der Episode erinnerte sich Dave außerdem an eine Begegnung mit David Bowie und verriet, dass er die Musiklegende gefragt habe, ob sie gemeinsam an einem Filmsoundtrack arbeiten wolle – woraufhin er eine besonders direkte Antwort vom ‚Heroes‘-Star bekam. Dave erklärte: „Ich fragte ihn, ob er bei etwas mitarbeiten wolle. Es war für einen Filmsoundtrack. Er sagte: ‚Das ist nicht wirklich mein Genre oder mein Ding. Ich würde gern etwas machen, aber ich glaube nicht, dass das hier das Richtige ist.‘ Ich wollte ihn nicht weiter nerven, also schrieb ich einfach: ‚Hey Mann, vielen Dank, ich hoffe, wir sehen uns bald.‘ Und ich bekam sofort eine E-Mail zurück, in der stand: ‚Gut, dann wäre das geklärt. Jetzt verpiss dich.'“

Dave verriet zuvor bereits, dass er eine weitere unangenehme Begegnung mit Bowie hatte, als er es schaffte, die Musiklegende innerhalb von Sekunden nach ihrem ersten Treffen zu beleidigen. Im Podcast ‚Dish from Waitrose‘ mit Nick Grimshaw und Angela Hartnett erklärte der Foo-Fighters-Rocker, dass er Bowie erstmals bei einem Festival auftreten sah und von dem Erlebnis völlig überwältigt war. Er erinnerte sich: „Ich hatte ihn gerade bei einem Festival gesehen, so etwas wie dem V Festival. Da waren Prodigy, David Bowie und wir zufällig auch im Line-up. Ich stand im Fotograben und er war genau dort, direkt über mir und sang. Es war überirdisch. Ich meine, es war wie eine religiöse Erfahrung. Ich dachte einfach nur: ‚Er ist ein Engel, das ist unglaublich.'“

Doch als Dave den Sänger kurz darauf im Studio traf, lief sein Versuch, diese Bewunderung auszudrücken, katastrophal schief. Er fuhr fort: „Als ich ihn im Studio traf, sagte ich: ‚Ich habe dich gerade gesehen, es war so verrückt, dich dort direkt vor mir in menschlicher Form zu sehen.‘ Und er sagt: ‚Was hast du gedacht? Was hast du gefühlt?‘ Und ich dachte nur: ‚Oh verdammt.'“ Überrumpelt platzte Grohl die denkbar schlechteste Antwort heraus. Er erzählte: „Also kam das Erste, was aus meinem Mund kam – wie bei einem Idioten –: ‚Das Erste, was mir aufgefallen ist, waren all deine Unvollkommenheiten.'“ Dave ruderte sofort zurück, um die peinliche Aussage zu reparieren: „Ich weiß nicht, wie ich da wieder herausgekommen bin. Aber ich dachte nur: Was habe ich da gerade gesagt? Ich würde das niemals zu irgendjemandem sagen. Ist das nicht furchtbar?“