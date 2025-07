Stars David Corenswet hatte ‚wildesten Bluterguss‘ am Hoden beim ‚Superman‘-Dreh

David Corenswet at TIFF September 2022 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.07.2025, 19:00 Uhr

David Corenswet zog sich den „wildesten Bluterguss“ an seinem „rechten Hoden“ beim Dreh von ‚Superman‘ zu.

Im Rahmen von ‚Vanity Fair’s‘ Reihe ‚Lie Detector Test‘ wurde der Schauspieler von seinem Co-Star Nicholas Hoult gefragt, was der „wildeste Bluterguss“ war, den er durch das Tragegeschirr bekam, das für die Flugszenen des Superheldenfilms verwendet wurde. Corenswet antwortete: „Mein rechter Hoden.“

Zunächst wurde seine Antwort von dem Lügendetektortest als „nicht eindeutig“ bewertet, bevor er die Verletzung näher beschrieb. Er erzählte: „Es gibt Aufnahmen vom Dreh, wie ich durch die Luft gezogen werde. Es ist dieser epische Moment, den man im Trailer sieht. Ganz am Anfang, wo ich aufstehe, das Glas zerschlage und dann aus dem Fenster springe und durch die Luft fliege. Und bei der ersten Aufnahme davon – es ist dieser große, epische Sprung – da war es dann einfach nur: ‚mein Hoden‘.“ Der Polygraph-Experte bestätigte, dass Corenswet die Wahrheit sagte, woraufhin dieser reagierte: „Oh ja, darüber könnte ich nicht lügen, das ist auf Film.“

Währenddessen hat Regisseur James Gunn angedeutet, dass Corenswets ‚Superman‘ auch in seinem nächsten Projekt im DC Universe (DCU) auftauchen wird. Der Filmemacher betonte, dass es sich nicht um eine direkte Fortsetzung handelt, aber Corenswets Superman werde zurückkehren. In einem Interview mit ‚Omelete‘ sagte Gunn: „[Corenswet] fragte mich, woran ich gerade arbeite … Er weiß, dass ich an etwas arbeite. Er weiß, dass er Teil davon ist. Aber er weiß nicht, was es ist … wirklich nichts.“