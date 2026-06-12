Film Jason Momoa stellt Bedingung für einen eigenständigen Lobo-Film

Jason Momoa - The Wrecking Crew - New York Screening - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.06.2026, 21:00 Uhr

Jason Momoa würde nur dann einen eigenständigen Lobo-Film machen, wenn dieser eine R-Freigabe erhält.

Jason Momoa hat „kein Interesse“ an einem eigenständigen Lobo-Film, der nicht mit einer R-Freigabe versehen ist – also „ab 17“ ist.

Der 46-jährige Schauspieler gibt sein Debüt als intergalaktischer Kopfgeldjäger in ‚Supergirl‘ und verriet, dass er bereits Gespräche mit den DC-Studios-Chefs James Gunn und Peter Safran über einen möglichen Solofilm geführt habe. Allerdings habe er einige Bedingungen, bevor er für ein solches Projekt zusagen würde.

„Das ist alles, was ich will, und ich verspreche – ich sage das jetzt einfach ganz offen –, dass ich keinerlei Interesse daran habe, einen Lobo-Film mit PG-13-Freigabe zu machen“, stellte der Schauspieler gegenüber ‚Collider‘ klar und fügte hinzu: „Wird Lobo also Teil anderer Filme sein? Wenn sie mich wollen, bin ich dabei. Aber wenn ich einen Solofilm mache, dann nur mit einer R-Freigabe.“

Der ‚Aquaman‘-Star gab zuvor zu, dass er „wirklich nervös“ gewesen sei, die Figur in ‚Supergirl‘ zu spielen. Gegenüber ‚ScreenRant‘ sagte er: „Das ist die Rolle, die ich schon immer spielen wollte. Das ist der Comic, den ich liebe. Ich bin wirklich nervös deswegen. Es ist eigentlich eine völlig naheliegende Entscheidung, diese Figur zu spielen.“

Jason verkörperte zuvor Arthur Curry beziehungsweise Aquaman im DC-Universum. Nachdem er eingeräumt aber hatte, dass es unwahrscheinlich sei, dass er den König von Atlantis erneut spielen werde, nachdem James Gunn und Peter Safran die Leitung des Studios übernommen hatten, äußerte er den Wunsch, weiterhin Teil des Universums zu bleiben. 2023 sagte er gegenüber ‚Entertainment Tonight‘: „Wenn es einen Platz für mich in ihrer Welt gibt, würde ich sehr gern ein Teil davon sein. Das ist mein Zuhause. Warner und DC sind definitiv mein Zuhause. Mehr werde ich dazu nicht sagen.“

Damals hatten Fans die Idee ins Spiel gebracht, dass der ehemalige ‚Game of Thrones‘-Darsteller Lobo spielen könnte – und Jason gefiel dieser Gedanke. Er sagte: „Ich war als Kind ein riesiger Lobo-Fan, ich habe jeden Comic gelesen. Das wäre wirklich cool.“