Musik David Gilmour: Ruhm erschwert ehrliches Feedback

David Gilmour - 2016 in Rome, Italy - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.08.2024, 13:03 Uhr

Der Pink Floyd-Star hält es für schade, dass die meisten Leute von ihm eingeschüchtert sind.

David Gilmour findet, dass die Leute ihm „viel zu viel Respekt“ entgegenbringen.

Die Rock-Legende hat mit der Band Pink Floyd große Erfolge erlebt und die Musikgeschichte geprägt. Wie er nun enthüllt, hat sein Ruhm allerdings dazu geführt, dass viele seiner Kollegen zu ängstlich sind, um ihm offenes und ehrliches Feedback zu geben. Das sei sehr schade.

Im Gespräch mit der Zeitung ‚The Sun‘ offenbart der 78-Jährige: „Wenn man diese schwindelerregenden Höhen erreicht hat, neigen die Leute dazu, einem viel zu viel Respekt zu zollen. Es wird schwer, die Einstellung wiederzuerlangen, die man hatte, als man jung war. In den frühen Phasen von Pink Floyd konnten wir so unhöflich und beleidigend zueinander sein, was unsere Persönlichkeit und unsere Musik betraf, wie wir wollten – und doch war am Ende alles in Ordnung.“

Der Sänger und Gitarrist fügt hinzu: „Niemand ist jemals für immer gegangen – bis dieser Kerl [Roger Waters] es tat… Ich wurde in die Rolle des Bandleaders von Pink Floyd gedrängt und später in die des Solokünstlers. Aber ich habe das Gefühl, dass ein kollaborativerer Ansatz besser für mich ist.“

Für sein neues Album ‚Luck and Strange‘ nahm David auf Vorschlag seiner Frau Polly Samson – mit der er seine Songtexte schreibt – die Dienste von Musikproduzent Charlie Andrew in Anspruch genommen, der vor allem für seine Arbeit mit Alt-J und Marika Hackman bekannt ist.

„Ich habe mir alle Leute angesehen, die ich kannte, aber ich war an einem Punkt in meinem Leben angelangt, an dem ich die Dinge auf eine andere Art und Weise vorantreiben wollte“, erzählt der Künstler. „Ich nahm Kontakt mit Charlie auf und er kam zu uns nach Hause. Er hatte überhaupt keine Ahnung von Pink Floyd und der Seite der Musikindustrie, aus der ich komme.“ Das sei sehr „erfrischend“ gewesen.