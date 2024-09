Film David Harbour: Marvel-Fans sollten ‚Thunderbolts*‘ eine Chance geben

David Harbour - Grand Turismo - Cannes Red Carpet - Sony Pictures - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.09.2024, 13:40 Uhr

David Harbour hat die Marvel-Fans darum gebeten, ‚Thunderbolts*‘ nach den Online-Kritiken gegenüber dem Film „eine Chance“ zu geben.

Der 49-jährige Schauspieler spielt in dem kommenden Blockbuster an der Seite von Florence Pugh, Sebastian Stan, Wyatt Russell und Lewis Pullman mit und hat den Fans, die den Streifen online kritisierten, geraten, ihn sich anzusehen, bevor sie schlecht über ihn reden.

In einem Gespräch gegenüber ‚ComicBook.com‘ erklärte Harbour: „Wenn man einen Film dreht, dann kann man nicht wirklich auf Kritik von außen warten, da jeder, jeder das Poster sieht und eine Meinung dazu hat. Man denkt sich: ‚Schau dir einfach den zweistündigen Film an und wenn du ihn dann immer noch hasst, dann ist das großartig. Gefällt er dir? Großartig.‘ Aber man muss uns eine Chance geben. Ich glaube, dass all die Spekulationen der Welt so etwas wie meine Fantasien über das Sterben oder so sind. Ich meine, es ist, als ob man über schreckliche Dinge oder was auch immer phantasieren könnte, bis man die Sache tatsächlich sieht.” Der ‚Stranger Things‘-Darsteller, der seine Rolle als Red Guardian in dem kommenden Film erneut aufnehmen wird, bestand auch darauf, dass der Streifen der Comic-Vorlage treu geblieben sei.