Stars Florence Pugh macht es potentiellen Partnern nicht leicht

Florence Pugh for Harper's Bazaar photo by Erik Madigan Heck BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.04.2025, 11:00 Uhr

Die Schauspielerin ist überzeugt davon, dass es nicht leicht sei sie zu daten.

Florence Pugh ist überzeugt davon, dass es ziemlich schwierig ist mit ihr auf ein Date zu gehen.

Die ‚Thunderbolts‘-Darstellerin, die sich aktuell in einer Beziehung mit jemandem befindet, den sie nicht namentlich nennen möchte, gibt zu, dass ihr hektischer Terminkalender oft dazu führt, dass nur wenig Zeit für Romantik übrig bleibt. Die wenigen Dates müssen von ihrem Partner jedoch nicht einfach kommentarlos hingenommen werden. Der britischen Ausgabe des Magazins ‚Harper’s Bazaar‘ verriet Florence: „Ich habe viel Mitgefühl mit den Menschen, die in mich verliebt sind, denn es ist nicht einfach! Ich bin schwierig – ich habe immer zu tun und ich kann nie Dates abmachen. Aber es ist nicht ausreichend jemanden einfach darum zu bitten das zu akzeptieren. Dann würde ich allein bleiben. Das will ich nicht – ich möchte eine Familie.“

Florences letzte Beziehung endete als sie die Dreharbeiten zu ‚We Live in Time‘ begann. Dass der Film sich so stark mit dem Thema Sterblichkeit beschäftigte, brachte die Britin laut eigener Aussage zum Nachdenken. „Es war eine angsteinflößende Trennung und dieser Film zwang mich dazu zu realisieren, dass ich nicht mehr auf Menschen warten kann. Ich kann diese Version von Liebe nicht akzeptieren. Ich muss mir selbst helfen…“