Stars David Harbour unter Gästen bei Millie Bobby Browns Party

Millie Bobby Brown and David Harbour at Stranger Things premiere November 2025 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.02.2026, 14:00 Uhr

David Harbour nahm an Millie Bobby Browns Geburtstagsfeier teil.

Die Schauspielerin aus ‚Stranger Things‘ wurde am Freitag (19. Februar) 22 Jahre alt und feierte diesen Anlass mit einer kleinen Party für ihre Familie und einige enge Freunde im Maison Close im New Yorker Stadtteil Soho.

Laut TMZ und Fotos, die seitdem aufgetaucht sind, war ihr Co-Star David unter den Gästen der Party. Außerdem dabei waren ihr Kollege Jamie Campbell Bower aus ‚Stranger Things‘ sowie ihr Ehemann Jake Bongiovi, ihre Mutter und Großeltern, die Reality-Stars Whitney und Connor Leavitt und der Filmemacher Shawn Levy.

Harbour spielte in allen fünf Staffeln der erfolgreichen Netflix-Science-Fiction-Serie Millies Figur Eleven als deren Vormund Jim Hopper. Bevor die fünfte und letzte Staffel Ende letzten Jahres ausgestrahlt wurde, gab es Berichte, dass Brown ihn wegen Belästigung und Mobbing angeklagt hatte. Obwohl Brown sich nicht direkt zu den Vorwürfen geäußert hat, betonte sie zuvor, dass sie und der 50-jährige Schauspieler sich sehr nahe stehen.

In einem Clip, der auf dem TikTok-Account von ‚Deadline‘ geteilt wurde, sagte sie: „Natürlich habe ich mich sicher gefühlt. Ich meine, wir arbeiten seit 10 Jahren zusammen. Ich fühle mich mit allen am Set sicher. Das ist ganz natürlich, wenn man so lange zusammenarbeitet. Wir spielen auch Vater und Tochter, da hat man natürlich eine engere Bindung als die anderen, weil wir einige wirklich intensive Szenen zusammen hatten, besonders in Staffel 2 …“ Die ‚Enola-Holmes‘-Darstellerin ist stolz auf die Arbeit, die sie mit Harbour in der aktuellen fünften und letzten Staffel von ‚Stranger Things‘ geleistet hat.