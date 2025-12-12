Stars David Letterman: Kein Bedauern über das Ende seiner Talkshow-Ära

David Letterman Avalon 03.01.25 BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.12.2025, 14:00 Uhr

David Letterman ist erleichtert, keine Late-Night-Talkshow mehr zu moderieren.

Der 78-jährige Star hat sich 2015 aus dem Fernsehen zurückgezogen und ist dankbar, dass er inmitten der aktuellen politischen Turbulenzen in den USA unter Präsident Donald Trump keine Plattform mehr hat.

Auf die Frage, ob er seine Show in ‚Jimmy Kimmel Live!‘ vermisse, antwortete Letterman: „Man könnte meinen, ja, aber nein – ich bin so froh, aus diesem Chaos heraus zu sein. Leute wie Sie und Leute wie Stephen (Colbert) und Leute wie Seth (Meyers) leisten so großartige Arbeit bei der Verteidigung dieser Demokratie.“

Letterman hatte Trump in der Vergangenheit mehrmals als Gast in seiner Show, bezeichnete den Chef des Weißen Hauses jedoch als „Narren“, der mit „Spott“ rechnen müsse. „Unabhängig von Partei oder politischer Ideologie – wenn der Führer der freien Welt ein Narr ist, dann sollte der Führer der freien Welt jeden Spott, den er erfährt, erwarten und hinterfragen“, so Letterman.

Letterman erklärte, dass er für die Satire in Shows wie ‚Saturday Night Live‘ dankbar sei, da er die „verkrüppelte“ Demokratie der USA beklagte.