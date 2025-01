Stars David Schwimmer: Scheidungspapiere für Rod Stewart

David Schwimmer - January 2020 - Getty Images - National Television Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.01.2025, 11:00 Uhr

David Schwimmer hat Sir Rod Stewart einst die Scheidungspapiere zugestellt.

Der ehemalige ,Friends‘-Darsteller hat über die „einzigartigen“ Jobs nachgedacht, die er als Teenager hatte, bevor er den Durchbruch in Hollywood schaffte.

In der ,Late Show‘ erzählte er dem Moderator Stephen Colbert: „Einmal, oh Mann, Gott sei Dank bin ich ihm seitdem nie wieder begegnet, aber ich habe Rod Stewart bedient. Ich weiß nicht einmal, ob er es weiß. Ich glaube nicht, dass er es weiß.“ Der 58-Jährige erklärte, wie er den Job durch seine Mutter Arlene bekommen hat. „In einem Sommer nach meinem ersten Jahr am College war ich auf der Suche nach Arbeit und meine Mutter sagte: ,Nun, du kannst für mich ein Gerichtsvollzieher sein.’ Meine Mutter war Scheidungsanwältin, und ich war der Typ, der aus dem Gebüsch auftauchte und die Scheidungspapiere zustellte“, so Schwimmer. Er scherzte, dass er sich bei diesem Job wie James Bond fühlte, da er „Tipps“ bekam, wo er hingehen musste, um Leute zu finden, die ihre Papiere zustellen mussten.

Sir Rod Stewart ließ sich 1984 von seiner ersten Frau Alana Stewart scheiden, im selben Jahr, in dem David seinen 18. Geburtstag feierte. Ein Jahrzehnt später hatte David seinen Durchbruch als Ross Geller in ,Friends’.