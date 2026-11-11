Film David Walliams nach Vorwürfen aus Film gestrichen: Produzenten ziehen Konsequenzen

David Walliams - June 24 - Getty copyright Tim P. Whitby / Stringer BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.11.2026, 11:00 Uhr

David Walliams wurde nach den Vorwürfen gegen ihn aus seinem neuen Film gestrichen.

David Walliams wird nicht mehr in dem kommenden Familienfilm ‚Fing!‘ zu sehen sein.

Nachdem Vorwürfe gegen den britischen Comedian und Autor öffentlich geworden sind, haben die Verantwortlichen beschlossen, seinen geplanten Gastauftritt aus dem Film zu entfernen. Auch an der Veröffentlichung und der anschließenden Vermarktung soll der 55-Jährige nicht mehr beteiligt sein.

Gegen Walliams stehen schwerwiegende Anschuldigungen im Raum. Wie aus einer dreijährigen gemeinsamen Recherche von ‚ITV News‘ und ‚The Guardian‘ hervorgeht, sollen sich mehrere Vorfälle bis ins Jahr 2003 zurückverfolgen lassen. Dabei geht es um mutmaßliche sexuelle Kontaktaufnahmen zu Teenagerinnen und jungen Frauen. Einige der Betroffenen sollen zum Zeitpunkt der Vorfälle erst 15 Jahre alt gewesen sein. Walliams weist sämtliche Vorwürfe zurück. Gegenüber dem Branchenmagazin ‚Deadline‘ erklärten die Produzenten von ‚Fing!‘: „Wir nehmen die im Zusammenhang mit David Walliams erhobenen Vorwürfe sehr ernst. Unsere Gedanken sind bei allen, die davon betroffen sind.“ Weiter teilten sie mit: „Wir haben seinen Gastauftritt aus ‚Fing!‘ entfernt. Außerdem wird er weder an der Veröffentlichung noch an der Promotion des Films beteiligt sein.“ Der Film basiert auf Walliams‘ gleichnamigem Kinderbuch aus dem Jahr 2019, das er gemeinsam mit Kevin Cecil für die Leinwand adaptiert hat. Neben seinem früheren ‚Little Britain‘-Kollegen Matt Lucas gehören auch Taika Waititi, Mia Wasikowska und Iona Bell zur Besetzung. Der US-Kinostart über Angel Studios ist für Anfang Januar 2027 vorgesehen.

Auch der britische Sender Sky reagierte auf die Bekanntmachung der Vorwürfe. Ursprünglich hatte das Unternehmen geplant, den Film Anfang kommenden Jahres in Großbritannien und Irland herauszubringen. Gegenüber ‚Variety‘ erklärte ein Sprecher: „Die gegen David Walliams erhobenen Anschuldigungen sind äußerst schwerwiegend.“ Man habe die Produzenten deshalb über die Absicht informiert, die Lizenzvereinbarung für Großbritannien und Irland aufzugeben. Darüber hinaus seien bereits Inhalte mit Walliams von den eigenen Plattformen entfernt worden. Zuvor hatte der Comedian versucht, die Veröffentlichung der Anschuldigungen gerichtlich zu verhindern. Ein Richter am High Court lehnte seinen Antrag zunächst ab, gestattete ihm jedoch eine Berufung und hielt seine Identität vorübergehend geheim. Allerdings versäumte Walliams am Montag, dem 9. November, eine Frist um 16.30 Uhr, um den Fall vor das Berufungsgericht zu bringen. Dadurch konnte sein Name anschließend öffentlich gemacht werden. ‚ITV News‘ und ‚The Guardian‘ veröffentlichten ihre Recherche am darauffolgenden Tag.

In einer Stellungnahme gegenüber den beiden Medien räumte Walliams ein, sich in früheren Beziehungen gelegentlich rücksichtslos verhalten zu haben. „Rückblickend erkenne ich, dass ich manchmal gedankenlos mit anderen Menschen umgegangen bin, mit denen ich unverbindliche sexuelle Beziehungen hatte. Ich habe nicht immer ausreichend auf ihre Gefühle geachtet. Das bedauere ich“, erklärte er. Gleichzeitig wies er den Vorwurf zurück, seine Bekanntheit ausgenutzt zu haben: „Ein Machtgefälle ist unvermeidlich, wenn eine Person berühmt ist. Aber diese Macht zu missbrauchen, ist etwas völlig anderes. Genau das habe ich niemals getan.“ Abschließend betonte er: „Ich bin kein Sexualstraftäter. Ich habe nicht gegen das Gesetz verstoßen.“ Dass einige Frauen, die er vor zehn bis 20 Jahren kennengelernt habe, inzwischen Verletzungen oder Wut zum Ausdruck brächten, mache ihn zutiefst betroffen.