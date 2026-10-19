Film Taika Waititi gibt enttäuschendes Update zu seinem ‚Star Wars‘-Film

Taika Waititi attends 'Klara And The Sun' Gala during the BFI London Film Festival - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.10.2026, 10:00 Uhr

Taika Waititi arbeitet seit 2020 an einem neuen 'Star Wars'-Film, doch nun hat er schlechte Nachrichten für die Fans, die noch immer auf seine Weltraumsaga warten.

Taika Waititi hat bekannt gegeben, dass sein ‚Star Wars‘-Film offiziell „auf Eis liegt“.

Der 51-jährige Schauspieler und Regisseur entwickelt seit 2020 einen eigenen Film, der in einer weit, weit entfernten Galaxis spielen soll. Nun verriet er jedoch, dass das Projekt trotz des Einstiegs von Tony McNamara, dem Drehbuchautor von ‚Poor Things‘, nicht weiterverfolgt wird. „Es tut mir leid, euch das sagen zu müssen, aber wir werden das Projekt tatsächlich auf Eis legen und arbeiten gemeinsam an etwas anderem“, enthüllte er gegenüber ‚Inverse‘.

Anschließend fragte der Neuseeländer seinen Pressesprecher, ob er verraten dürfe, woran er und McNamara stattdessen arbeiten. Die Antwort fiel eindeutig aus: „Wenn du fragen musst, lautet die Antwort nein.“ Waititi nahm es mit Humor und ergänzte: „Na, da habt ihr eure Antwort. Ich weiß nicht einmal, wie ich das schönreden oder auch nur vage formulieren soll.“

Der Regisseur hat derzeit mehrere Projekte in Arbeit. Unter anderem leiht er Willy Wonka in der kommenden Netflix-Fortsetzung ‚Charlie vs. The Chocolate Factory‘ seine Stimme. Außerdem stehen eine Fortsetzung von ‚What We Do in the Shadows‘ sowie Verfilmungen von ‚The Incal‘ und ‚Barn 8‘ auf seiner Liste. Mit Blick auf seinen ‚Star Wars‘-Film ergänzte Waititi: „Er liegt wirklich auf Eis. Ich versuche, etwa vier andere Filme umzusetzen.“ Gleichzeitig ließ er einen kleinen Hoffnungsschimmer bestehen: „Aber auch Eiszeiten gehen irgendwann zu Ende. Wer weiß?“

Im November 2023 hatte Waititi erklärt, dass es keinen Grund gebe, die Arbeit an seinem ‚Star Wars‘-Film zu überstürzen. Damals verriet er gegenüber ‚Entertainment Tonight‘, dass er weiterhin mit Lucasfilm an dem Projekt arbeite. „Wie ich haben auch sie zahlreiche Projekte am Laufen. Ich denke, sie werden das Ganze aufschieben, bis ich meine anderen Projekte abgeschlossen habe“, offenbarte der Star. Er müsse noch etwa vier Drehbücher fertigstellen und wolle sich für ‚Star Wars‘ ausreichend Zeit nehmen, um alles richtig zu machen.

Seine Aussagen deckten sich mit ähnlichen Äußerungen von Kathleen Kennedy, der damaligen Präsidentin von Lucasfilm. Sie hatte sich Anfang 2023 zum Stand des Films und einer geplanten ‚Lando‘-Serie für Disney+ geäußert. Damals sagte sie gegenüber ‚Entertainment Tonight‘: „Oh ja, an all diesen Projekten wird gearbeitet. Es gibt keine Kursänderung.“ Waititi sei lediglich etwas langsam, alle Beteiligten hätten viel zu tun. An den Projekten halte man dennoch fest.