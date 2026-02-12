Stars ‚Dawson’s Creek‘-Cast erinnert an James Van Der Beek

Bang Showbiz | 12.02.2026, 11:00 Uhr

Der 'Dawson's Creek'-Cast erinnert an James Van Der Beek.

Busy Philipps trauert über den Tod von James Van Der Beek.

Die 46-jährige Schauspielerin würdigte ihren ‚Dawson’s Creek‘-Co-Star mit einem bewegenden Tribut, nachdem er am Mittwoch (11. Februar) an Krebs verstorben war. Gleichzeitig rief sie dazu auf, seine „magische“ Familie zu unterstützen, nachdem eine GoFundMe-Seite eingerichtet worden war, um sie angesichts der hohen Behandlungskosten finanziell zu entlasten. Busy, die in der Serie Audrey Liddell spielte, schrieb auf Instagram neben gemeinsamen Fotos aus den vergangenen Jahren: „James Van Der Beek war einer unter einer Milliarde, und er wird für immer fehlen. Ich weiß nicht, was ich sonst sagen soll. Ich bin einfach so, so traurig. Er war mein Freund, ich habe ihn geliebt und bin so dankbar für unsere Freundschaft über all die Jahre.“

Kerr Smith, der in der Serie Jack McPhee spielte, gedachte seines „Bruders“. Er schrieb auf Instagram: „Ich bin so dankbar, James meinen Bruder nennen zu dürfen. Ich werde ihn zutiefst vermissen. Ruhe in Frieden.“ James’ Serienmutter Mary-Margaret Humes zeigte sich „sprachlos“ angesichts seines Todes. Sie schrieb: „Selten fehlen mir die Worte… heute ist so ein Tag. James, mein tapferer Kämpfer, du hast mit so stiller Stärke und Würde gegen alle Widrigkeiten gekämpft. Dafür werde ich dich immer lieben und bewundern. Unsere letzten Gespräche… erst vor wenigen Tagen… bewahre ich für immer behutsam in meinem Herzen.“

Sasha Alexander, die Gretchen Witter – Paceys ältere Schwester und Dawsons Freundin – verkörperte, zeigte sich ebenfalls „untröstlich“. Sie kommentierte unter Mary-Margarets Beitrag: „Einfach nur untröstlich. Es tut mir so leid für all unsere Verluste. James war eine wunderschöne Seele und ein gütiger Mensch. Gebete für seine ganze Familie.“ Später veröffentlichte sie einen eigenen Tribut mit Fotos aus gemeinsamen Jahren: „Es fühlt sich an, als wäre es erst gestern gewesen, dass wir unter den rosafarbenen Sonnenuntergängen von Wilmington saßen und während der wunderbaren ‚Dawson’s Creek‘-Zeit drehten. Was Dawson besonders machte, war der Mann, der ihn spielte.“ James sei eine tiefgründige, nachdenkliche Seele gewesen. Er habe seine Arbeit ernst genommen – nicht aus Egogründen, sondern aus Fürsorge. Es sei ihm wichtig gewesen, ein guter Schauspieler zu sein. Es sei ihm wichtig gewesen, Dinge gut zu machen, und er habe nichts davon als selbstverständlich hingenommen. Weiter: „Aber vor allem sorgte er sich um Menschen. Er sorgte sich um seine Familie. Er wollte ganz präsent sein. Ich bin untröstlich für alle, die ihn liebten, besonders für seine wundervolle Familie.“

Auch die offizielle Instagram-Seite der Serie würdigte James und bezeichnete seine Darstellung des Dawson Leery als „ikonisch“. In einem Statement hieß es: „Wir sind zutiefst traurig über den Tod von James Van Der Beek. Seine ikonische Darstellung von Dawson Leery prägte eine ganze Fernsehgeneration und berührt bis heute das Publikum. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Angehörigen.“