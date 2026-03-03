Stars James Van Der Beek plante Neuauflage von ‚Dawson’s Creek‘

Bang Showbiz | 03.03.2026, 09:00 Uhr

Der Schauspieler wollte vor seinem Tod zu der ikonischen Teenie-Dramaserie zurückkehren.

James Van Der Beek hatte vor seinem Tod einen „wunderschönen Plan“ für ein Reboot von ‚Dawson’s Creek‘.

Der Schauspieler verstarb am 11. Februar im Alter von 48 Jahren nach einem Kampf gegen Darmkrebs. Serien-Schöpfer Kevin Williamson verriet nun, dass die beiden mehrfach über eine Neuauflage der beliebten Teenie-Drama-Serie gesprochen hatten. Im Interview mit dem ‚Esquire‘-Magazin enthüllte er: „James und ich haben mehrmals darüber gesprochen, ‚Dawson’s Creek‘ neu aufzulegen. Er wollte das unbedingt machen. Tatsächlich gab es einen Moment, in dem er es selbst schreiben wollte – und er hatte eine wirklich großartige Idee.“

Das Revival-Konzept sei von der Erfolgsserie ‚This Is Us‘ inspiriert gewesen. James habe sich gewünscht, in die fiktive Welt von Capeside zurückzukehren. Kevin erklärte: „Er hatte einen wunderschönen Plan. Dann bekam er, glaube ich, eine Rolle in einer anderen Serie, und plötzlich waren alle beschäftigt.“ In der Serie spielten auch Katie Holmes, Michelle Williams und Joshua Jackson mit. „Es ist nie dazu gekommen. Aber es wurde viel darüber gesprochen“, fügte der Drehbuchautor hinzu.

Kevin ist überzeugt, dass James die Figur, die er so eindrucksvoll verkörperte, auch im echten Leben widerspiegelte. „Er war Dawson. Er stellte jedes Drehbuch infrage! Er fragte immer: ‚Warum sage ich das? Warum mache ich das?'“, schilderte er. Zudem verriet der Produzent, dass die Studiobosse den Serienstar anfangs gar nicht besetzen wollten. Doch Kevin setzte sich schließlich durch und sicherte James den Part. „Ich erinnere mich, wie er zum Vorsprechen kam. Und ich sagte nur: ‚Seid ihr verrückt? Was stimmt nicht mit euch? Das ist Dawson. Vertraut mir'“, berichtete er.

Auch wenn es nie zu einem Serien-Reboot kam, blieben Kevin und James bis zuletzt eng verbunden – was er auch James‘ Ehefrau Kimberly Van Der Beek zuschreibt. „Kimberly war wunderbar. Sie hielt engen Kontakt“, schwärmte der 60-Jährige.