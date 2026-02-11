Stars ‚Dawson’s Creek‘-Star James Van Der Beek stirbt mit 48 Jahren

James Van Der Beek - Operation Smile's Annual Ski and Smile Challenge 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.02.2026, 23:05 Uhr

James Van Der Beek ist im Alter von 48 Jahren gestorben. Er erlag seinem Krebsleiden, das 2023 diagnostiziert worden war.

James Van Der Beek ist im Alter von 48 Jahren gestorben.

Der Schauspieler – bekannt vor allem für seine Rolle als Dawson Leery in der Erfolgsserie ‚Dawson’s Creek‘ – ist seinem Krebsleiden erlegen. Bei dem Schauspieler war im August 2023 Darmkrebs im dritten Stadium diagnostiziert worden.

Kimberly Van Der Beek, seine Ehefrau, schrieb jetzt auf Instagram: „Unser geliebter James David Van Der Beek ist heute Morgen friedlich eingeschlafen. Er hat seine letzten Tage mit Mut, Glauben und Würde verbracht. Es gibt vieles über seine Wünsche, seine Liebe zur Menschheit und die Kostbarkeit der Zeit zu erzählen. Diese Tage werden kommen. Für den Moment bitten wir um respektvolle Privatsphäre, während wir um unseren geliebten Ehemann, Vater, Sohn, Bruder und Freund trauern.“

Der Schauspieler hatte erstmals im November 2024 öffentlich über seine Krebsdiagnose gesprochen und erklärt, dass er „Schritte unternehme, um sie zu behandeln“. James – der Kimberly 2010 heiratete und zuvor mit Schauspielerin Heather McComb verheiratet war – sagte damals dem Magazin ‚People‘: „Ich habe Darmkrebs. Ich habe diese Diagnose privat verarbeitet und unternehme mit der Unterstützung meiner unglaublichen Familie Schritte, um sie zu bewältigen.“ Trotz der Diagnose versuchte James, optimistisch zu bleiben. Er sagte: „Es gibt Grund zur Hoffnung, und ich fühle mich gut.“

Die Diagnose war nach einer routinemäßigen Darmspiegelung im August 2023 gestellt worden. Vor dem Termin hatte sich der Schauspieler trotz einiger ungewöhnlicher Symptome keine großen Sorgen gemacht. Der TV-Star erklärte: „Es war nur eine Veränderung meiner Verdauungsgewohnheiten. Ich dachte, ich müsste wahrscheinlich meine Ernährung ein bisschen umstellen. Vielleicht weniger Kaffee trinken. Vielleicht keine Sahne mehr in den Kaffee.“ Dann habe er all diese Dinge tatsächlich weggelassen, doch es wurde nicht besser, und er entschied sich schließlich doch dazu, zum Arzt zu gehen. „Ich fühlte mich richtig gut, als ich aus der Narkose aufwachte, weil ich es endlich hatte untersuchen lassen. Und als ich langsam wieder klar wurde, sagte der Gastroenterologe in seinem freundlichsten Ton: Es ist Krebs.“

James hinterlässt seine Frau sowie ihre sechs gemeinsamen Kinder Olivia, Annabel, Emilia, Gwendolyn, Joshua und Jeremiah.