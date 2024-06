"Ich kann es nicht glauben" Daytime-Emmy-Gewinner mit 98 Jahren: Dick Van Dyke schreibt Geschichte

Dick Van Dyke hat gerade einen Daytime Emmy gewonnen. (hub/spot)

SpotOn News | 08.06.2024, 10:32 Uhr

Dick Van Dyke hat sich mit 98 Jahren eine weitere Trophäe abgeholt. Den Gewinn des Daytime Emmys konnte der Schauspieler selbst kaum glauben.

Dick Van Dyke (98) ist am Freitag (7. Juni) zum ältesten Gewinner eines Daytime Emmys geworden. Der Schauspieler und Entertainer erhielt die Trophäe für seinen Gastauftritt als Timothy Robicheaux in "Zeit der Sehnsucht". "Ich bin der älteste Nominierte der Geschichte – ich kann es nicht glauben", sagte der 98-jährige "Mary Poppins"-Star laut "Entertainment Weekly" in seiner Dankesrede. "Wenn ich gewusst hätte, dass ich so lange leben würde, hätte ich besser auf mich aufgepasst."

"Die Krönung einer 80-jährigen Karriere"

Van Dyke, der auch durch die Sitcom "The Dick Van Dyke Show" (1961-1966), die Serie "Diagnose: Mord" (1993-2001) und den Film "Tschitti Tschitti Bäng Bäng" (1968) bekannt wurde, trat im vergangenen Jahr in vier Episoden der Seifenoper "Zeit der Sehnsucht" auf. Er kam dem Bericht zufolge mit seiner Frau Arlene Silver auf die Bühne, um seinen Preis abzuholen. Der Schauspieler und die Maskenbildnerin sind seit 2012 verheiratet.

"Ich kann es nicht glauben. Ich fühle mich wie ein Spion aus dem Nachtfernsehen", sagte er. Der TV-Star dankte den Organisatoren des Fernsehpreises, der "National Academy of Television Arts & Sciences (NATAS)", zudem dafür, dass sie so herzlich zu ihm waren: "Ihr seid eine richtige Familie und habt mich einfach aufgenommen und so nett behandelt." Er fügte hinzu: "Ich danke euch sehr! Das ist wirklich die Krönung einer 80-jährigen Karriere."

Nur der Oscar fehlt Dick Van Dyke

Dick Van Dyke hat zusätzlich zu seiner jüngsten Trophäe bereits vier Primetime Emmys und viele weitere Preise im Schrank stehen, die er im Laufe der Jahre gewonnen hat. Er könnte sich auch noch in die Riege der EGOT-Preisträger einreihen, also derjenigen Stars, die mindestens einen Emmy, Grammy, Oscar und Tony erhalten haben. Van Dyke, der auch schon den Kennedy-Preis erhielt, fehlt noch der Oscar.