Stars Dick Van Dyke hatte ’nie geplant‘, Schauspieler zu werden

Dick Van Dyke attends the 43rd Annual Kennedy Center Honors May 2021 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.04.2025, 17:00 Uhr

Dick Van Dyke hatte „nie geplant“, Schauspieler zu werden.

Der 99-jährige Star ist vor allem für seine Rollen in Filmklassikern wie ‚Mary Poppins‘ und ‚Chitty Chitty Bang Bang‘ bekannt und war zuvor in der Hauptrolle von ‚Bye Bye Birdie‘ am Broadway zu sehen. Nun bestand er aber darauf, dass er nie Karriere machen wollte, sondern immer nur Spaß an dem hatte, was er tat.

Dem ‚New York Magazine‘ erzählte er im Rahmen der ‚Legends of Broadway‘-Ausgabe: „Mein ganzes Leben war ungeplant. Nur die nächste Gelegenheit, die sich bot – eine große Sache nach der anderen. Ich habe nie etwas geplant. Ein Job führte in den nächsten, und ich habe einfach weitergearbeitet und es hat mir Spaß gemacht.“ Seine beachtliche Karriere sei dabei einfach nebenbei entstanden, während er sich von Job zu Job hangelte. „In jedem anderen Geschäft wäre ich verhungert. Auf der Bühne zu stehen – es gibt nichts Vergleichbares auf der Welt für jeden, der es erleben kann. Ich bemitleide die Leute, die nicht auf die Bühne kommen. Mein Gott, das hat Spaß gemacht!“

Der ehemalige ‚Diagnosis Murder‘-Darsteller erinnerte sich, dass er bei einem seiner ersten Vorsprechen für das klassische Musical nicht tanzen konnte, aber trotzdem den Job bekam und Regisseur Gower Champion war entschlossen, es ihm beizubringen. Er sagte: „Ich war schon immer geschmeidig und locker, aber ich hatte noch nie getanzt. Als ich für Gower Champion vorgesprochen habe, habe ich ‚Once in Love With Amy‘ gespielt, den Song von Ray Bolger, und ich habe einen kleinen Soft-Shoe gemacht, was alles war, was ich kannte. Und er kam zu mir und sagte: ‚Sie haben die Rolle.‘ Ich sagte: ‚Sir, ich kann nicht tanzen.‘ Er sagte: ‚Ich zeige es dir.‘ Und das tat er.“