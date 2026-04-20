Stars Ryan Reynolds bewundert Stärke von Blake Lively

Blake Lively and Ryan Reynolds attend the 2025 Time100 Gala - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.04.2026, 11:00 Uhr

Ryan Reynolds war „noch nie so stolz“ auf seine Frau Blake Lively wie jetzt, angesichts der Art und Weise, wie sie ihren Rechtsstreit mit Justin Baldoni führt.

Die 38-jährige Schauspielerin reichte nach ihrer Zusammenarbeit am Film ‚Nur noch ein einziges Mal‘ (2024) Klage gegen den 42-jährigen Schauspieler und Regisseur Baldoni ein und warf ihm unter anderem sexuelle Belästigung, Verleumdung und Verschwörung vor; der Fall soll nun endlich nächsten Monat vor Gericht verhandelt werden. Nun hat sich Reynolds zu dem Rechtsstreit seiner Frau geäußert und betont, dass er unglaublich stolz auf sie ist.

In einem Interview in der ‚Today Show‘ sagte Reynolds: „Man erkennt wirklich die Illusion hinter so vielem von diesem Zeug – das digitale Leben im Gegensatz zum echten Leben. Ehrlich gesagt, ohne zu sehr ins Detail zu gehen: Ich war in meinem ganzen Leben noch nie so stolz auf meine Frau. Die Leute haben keine Ahnung, was wirklich vor sich geht. Ich war noch nie in meinem Leben so stolz auf jemanden, der bei allem, was er tut, ein solches Maß an Integrität an den Tag legt.“

Lively reichte 2024 Klage gegen ihren ehemaligen Kollegen ein und behauptete, sie sei am Set sexueller Belästigung sowie einer Verleumdungskampagne ausgesetzt gewesen, die darauf abzielte, ihren Ruf zu zerstören; sie fordert 160 Millionen Dollar Schadenersatz.

Im vergangenen Monat schränkte ein Richter den Fall ein, indem er 10 der 13 Klagepunkte, darunter den Vorwurf der sexuellen Belästigung, abwies, während drei Klagepunkte – Vertragsbruch, Vergeltungsmaßnahmen und Beihilfe zu Vergeltungsmaßnahmen – weiterverfolgt werden dürfen. Der Prozess soll am 18. Mai beginnen.