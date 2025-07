Stars Debbie Harry bezeichnet Schönheitsoperationen als notwendig für ihre Karriere

Die Blondie-Sängerin macht keinen Hehl daraus, sich unters Messer gelegt zu haben.

Debbie Harry hat Schönheitsoperationen als notwendig für ihre Karriere bezeichnet.

Die 80-jährige Blondie-Sängerin sprach in einem offenen Interview mit ‚Vanity Fair‘ über ihre Entscheidung, sich im Namen der Schönheit unters Messer legen zu lassen. Sie erklärte, dass ihr die Beauty-Eingriffe geholfen haben, sich selbstbewusster und wohler in ihrer Haut zu fühlen.

„Was mich betrifft – die Schönheitsoperationen haben mir geholfen, mich besser zu fühlen. Vielleicht haben sie mich glücklicher gemacht oder selbstsicherer“, enthüllte die Musikerin. Debbie fügte hinzu, dass die Eingriffe damals für sie notwendig erschienen. „Ich wollte arbeiten, und ein großer Teil davon, als Frau attraktiv zu sein – und damit ein Verkaufsargument –, ist eindeutig Teil des Showbusiness. Wenn man in dieser Branche sein will, dann sollte man auch wirklich dabei sein“, erklärte sie.

Die ‚One Way or Another‘-Interpretin sprach auch über den Druck, dem Künstlerinnen in Bezug auf ihr Aussehen ausgesetzt sind, und merkte an, dass kosmetische Eingriffe heute in einem immer jüngerem Alter beginnen. „Es ist ja nicht so, dass ich in der Schule schon mit Schönheitsoperationen angefangen hätte – ich glaube, heutzutage lassen viele Mädchen schon mit zehn oder elf etwas machen“, sagte sie. Allerdings schien Debbie nicht partout dagegen zu sein. „Gott segne sie, wenn es ihr Leben verbessert und sie sich dadurch glücklich fühlen“, erklärte sie.