Stars Tristan Thompson ließ sich nach ‚Ultimatum‘ von Khloé Kardashian sterilisieren

Tristan Thompson and Khloe Kardashian - Tristans LA birthday 2018 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.05.2026, 21:00 Uhr

Tristan Thompson hat zugegeben, dass er sich sterilisieren ließ, nachdem Ex-Freundin Khloé Kardashian ihm ein Ultimatum gestellt hatte.

Tristan Thompson ließ sich nach einem „Ultimatum“ von Khloé Kardashian sterilisieren.

Der 35-jährige Basketballspieler hat mit seiner ehemaligen Partnerin Jordan Craig den neunjährigen Prince, mit Ex-Freundin Khloé die achtjährige True und den zweijährigen Tatum sowie mit Maralee Nichols den vierjährigen Theo, der gezeugt wurde, während Tristan noch mit der Good-American-Gründerin zusammen war. Nun hat der Sportler eingeräumt, dass es vollständig in Khloés Händen liege, ob er in Zukunft noch einmal Vater wird.

Tristan war zu Gast im Podcast ‚Khloé in Wonder Land‘ von seiner Ex-Freundin und wurde dort gefragt: „Willst du in Zukunft noch mehr Kinder haben?“ Er antwortete: „Ich glaube, ich habe für zwei Embryonen unterschrieben. Wenn ich also noch mehr Kinder bekomme, dann würden sie von dir kommen. Ich habe schon genug Baby-Mamas. Ich will keine mehr.“ Khloé sagte daraufhin: „Und wer hat dir geholfen, diese Entscheidung zu treffen? Das war ich. Tristan hat vielleicht ein kleines Ultimatum von mir bekommen.“ Tristan sagte: „Was? Mich kastrieren zu lassen? Manchmal muss man seine Eier eben auf den Tisch legen.“

Der NBA-Star deutete an, dass er anfangs gegen die Idee gewesen sei, letztlich aber erkannt habe, dass es die richtige Entscheidung war. Er sagte: „Ich war manchmal ein bisschen stur … Ich wünschte, ich wäre nicht so dickköpfig gewesen. Manchmal muss man zu der richtigen Entscheidung gezwungen werden.“ Während ihres Gesprächs kam heraus, dass Tristan die Rechte an den gemeinsamen Embryonen an Khloé übertragen hat. Sie bestätigte: „Du hast sie sowieso an mich überschrieben, also gehören sie rechtlich mir.“ Tristan stimmte zu: „Keine weiteren Kinder, außer sie kommen aus Khloés Embryonen.“

Die Kardashian-Schwester betonte jedoch, dass es aus ihrer früheren Fruchtbarkeitsbehandlung auch andere Möglichkeiten für Tristan gebe. Khloé – deren Sohn von einer Leihmutter geboren wurde – sagte: „Wir haben Sperma eingefroren, weil ich sagte: ‚Was ist, wenn du heiratest und deine Frau keine Kinder hat und du das dann möchtest?‘ Deshalb haben wir das gemacht. Denn man könnte es auch rückgängig machen.“ Tristan bestand jedoch darauf: „Nein. Ich werde mich nicht noch einmal auf diesen Tisch legen.“

Khloé – die zuvor mit Lamar Odom verheiratet war – betonte kürzlich, dass sie als Single viel glücklicher sei und sich das sogar positiv auf ihre Gesundheit ausgewirkt habe. In ihrem Podcast sagte sie: „Mein Gesicht ist nie geschwollen. Ich habe seit Jahrzehnten keine Augentropfen mehr benutzt. Ich habe neulich mein Herz untersuchen lassen und der Arzt sagte: ‚Ihre Werte sind astronomisch, Sie sind unglaublich … was haben Sie gemacht?‘ Und ich sagte: ‚Ich schlafe nachts.‘ Das war buchstäblich meine Antwort. Verdammter Schlaf. Das ist alles. Schlaf ist sehr wichtig und diese Männer sind es nicht … Ich muss nicht für einen anderen Erwachsenen gut sein. Ich bin gut für meine Kinder.“ Eines Tages werde sie vielleicht wieder eine Beziehung haben, aber im Moment sei das kein Gedanke für Khloé.