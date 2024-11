Erneuter Schicksalsschlag Demenz und Parkinson: Robbie Williams über das Schicksal seiner Eltern

Robbie Williams neben seiner Mutter Janet im Jahr 2001. (lau/spot)

SpotOn News | 27.11.2024, 13:00 Uhr

Popstar Robbie Williams hat eine weitere, schwere Erkrankung innerhalb seiner nächsten Familie publik gemacht: Seine geliebte Mutter Janet Williams sei an Demenz erkrankt. Sein Vater Pete leidet an Parkinson.

Popstar Robbie Williams (50) hat mit schwerwiegenden Erkrankungen in seinem direkten Umfeld zu kämpfen. Der Sänger, über dessen Leben am 2. Januar das Biopic "Better Man – Die Robbie Williams Story" erscheinen wird, hat im Rahmen der Promo-Tour für den Film enthüllt, dass seine Mutter Janet Williams (83) an Demenz erkrankt sei. Schon vor einigen Jahren hatte Williams bekannt gegeben, dass sein Vater an Parkinson leide.

Schwere Schicksalsschläge für Robbie Williams

"Meine Mutter ist derzeit an Demenz erkrankt – wie meine Oma in dem Film – und mein Vater hat Parkinson und kann das Bett nicht mehr verlassen", verriet Williams dem "Hello"-Magazin. Aus diesem Grund befinde er sich "gerade in einem anderen Teil meines Lebens".

Weitere Angaben zum Gesundheitszustand seiner 83-jährigen Mutter machte Williams in dem Interview nicht. Janet Williams zog ihren Sohn und dessen Schwester Sally Williams (60) alleine groß, nachdem sich seine Eltern scheiden gelassen hatten, als Williams gerade einmal drei Jahre alt war.

Auch die Mutter seiner Ehefrau ist schwer krank

Über die Parkinson-Diagnose seines Vaters Pete Conway sprach der ehemalige Take-That-Sänger erstmals im Jahr 2020. "Wir haben im Moment eine Menge familiärer Probleme. Mein Vater ist an Parkinson erkrankt, meine Schwiegermutter, die ich sehr liebe, hat eine schwere Krankheit. Wir können nicht zu ihnen kommen. Mein Vater ist Tausende von Meilen weit weg", sagte er damals während des Corona-Lockdowns gegenüber "The Mirror".

Gwen Field (74), die Mutter von Williams' Ehefrau Ayda Field (45), hat ebenfalls mit schwerwiegenden gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Auch sie ist an Parkinson erkrankt und leidet daneben auch an der seltenen Autoimmunerkrankung Lupus. Zu allem Überfluss verstarben im September dieses Jahres auch Poupette und Walle, die beiden Hunde des Ehepaars, gemeinsam. Sie seien zusammen in einem Bett gestorben, berichtete das Ehepaar in einem herzergreifenden gemeinsamen Instagram-Beitrag.

Robbie Williams' Großmutter Betty Williams (1912-1998), die 1998 verstorben ist, war ebenfalls an Demenz erkrankt. Ihr Schicksal spielt im kommenden Biopic "Better Man – Die Robbie Williams Story" eine bedeutende Rolle.