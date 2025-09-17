Stars Demi Lovato: Der Ton ihres Lebens ist ‚leichter‘

Demi Lovato - 2024 Glamour Women Of The Year NYC - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.09.2025, 09:00 Uhr

Die Sängerin verrät, wie sehr sie das Eheleben verändert hat.

Demi Lovato findet, dass der „Ton“ ihres Lebens inzwischen „leichter“ geworden ist.

Die 33-jährige Popsängerin hat erste Details zu ihrem neuen Album ‚It’s Not That Deep‘ verraten und erklärt, wie das Eheleben ihre Musik verändert hat. Demi – die Anfang des Jahres ihren Partner Jordan „Jutes“ Lutes geheiratet hat – sagte dem ‚PAPER‘-Magazin: „Ich befinde mich nicht mehr an einem Punkt in meinem Leben, an dem ich diese riesigen emotionalen Balladen brauche. Der Ton meines Lebens ist leichter.“

Demi ist überzeugt, dass ihr neues Album widerspiegelt, wo sie im Leben gerade steht. Die Chartstürmerin erklärte: „Ich denke, es ist wirklich ein Spiegelbild meiner persönlichen Situation. Ich brauche keine großen Balladen mehr, um irgendein tiefes emotionales Trauma zu verarbeiten. Das wurde mir klar, als ich mit dem Projekt anfing. Ich begann, solche Songs zu schreiben – aber sie haben einfach nicht mehr resoniert… schwere Themen eben. Momentan fühlt sich meine Energie sehr leicht an.“

Die Musikerin fügte hinzu: „Ich habe gerade geheiratet. Es war eine Lernkurve für mich, das, was ich über Musik immer wusste – nämlich schreib über das, was du gerade erlebst – neu zu verstehen. Ich musste lernen, über Neues in meinem Leben zu schreiben, und genau das spiegelt dieses Album wider. Der Ton meines Lebens ist leichter. Ich wollte ein Projekt, das das ausdrückt.“

Demi hat in ihrem Leben viele Höhen und Tiefen erlebt und gab zu, dass es schwierig ist, die Verbindung zu ihren Fans zu halten und gleichzeitig inneren Frieden zu bewahren. „Ich verbringe keine Zeit damit, Kommentare zu lesen, von denen ich weiß, dass sie [meine mentale Gesundheit] beeinflussen. Das Problem mit Kommentaren ist: Entweder füttern sie dein Ego, oder sie lassen dich schlecht über dich selbst fühlen“, erklärte sie.

Beides wolle die ‚Camp Rock‘-Darstellerin vermeiden. „Aber es ist schwierig, weil ich weiß, dass das Lesen der Kommentare wichtig ist, um mit den Fans in Kontakt zu bleiben. Ich suche nicht nach Bestätigung oder so etwas. Ich suche nach der Verbindung zu meinen Fans“, betonte sie.