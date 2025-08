Musik Demi Lovato veröffentlicht erste Single in drei Jahren

Teen Vogue Summit 2024 - Demi Lovato - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.08.2025, 11:00 Uhr

Popstar Demi Lovato ist zurück mit einer neuen Single.

Demi Lovato hat ihre erste neue Single seit drei Jahren veröffentlicht.

Die Sängerin brachte am Freitag (1. August) den Electro-Pop-Track ‚Fast‘ heraus, nachdem sie zuvor angekündigt hatte, musikalisch zu ihren Pop-Wurzeln zurückzukehren – nach dem eher rocklastigen Sound ihres letzten Albums ‚Holy Fvck‘. Auf Social Media teaserte Demi die Single an und erklärte den Fans: „Meine Popmusik erwacht wieder zum Leben, nachdem wir eine Beerdigung für sie abgehalten haben.“

Zuvor hatte sie symbolisch „Abschied vom Pop“ genommen, indem sie ein Bild von sich und ihrem Team in schwarzer Kleidung veröffentlichte. Darauf hielt Demi den Mittelfinger in die Kamera. Die Bildunterschrift lautete: „Eine Beerdigung für meine Popmusik.“ ‚Fast‘ ist Demis erste Veröffentlichung seit ‚Holy Fvck‘ im Jahr 2022, das die Singles ‚Skin of My Teeth‘, ‚Substance‘ und ’29‘ enthielt.

Das ‚Rolling Stone‘-Magazin berichtete kürzlich, dass Demi sich auf ihrem nächsten Projekt wieder ganz dem Pop widmen wolle. Die kommende Platte – ihr neuntes Studioalbum – soll demnach noch im Laufe dieses Jahres erscheinen. An der neuen Musik arbeitete Demi gemeinsam mit dem Songwriter und Produzenten Zhone. Gegenüber ‚Rolling Stone‘ verriet dieser: „Es ist unglaublich inspirierend, mit Demi zu arbeiten und ihre kontinuierliche Entwicklung mitzuerleben. Sie ist ein absoluter Profi im Studio. Dieses Album dreht sich darum, Hemmungen loszulassen, und wir hatten unglaublich viel Spaß bei der Produktion. Das hört man in jedem Song.“

Ein Insider verriet dem Magazin zudem: „In den vergangenen Jahren hat Demi Liebe, Freude und neues Selbstvertrauen gefunden – und sich entschieden, das Leben leichter und mit mehr Spaß anzugehen. Diese Leichtigkeit hat sie mit ins Studio genommen und das ist in jeder Note spürbar.“