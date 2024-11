Film Demi Moore: Rolle in ‚Ghost – Nachricht von Sam‘ war große Herausforderung

Demi Moore attends - The Substance - Premiere - Paris - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.11.2024, 09:00 Uhr

Die Schauspielerin schaffte dank der Rolle in der Romanze den großen Durchbruch, hatte aber mit dem Drehbuch zu kämpfen.

Demi Moore hatte „Angst“, als sie das erste Mal das Drehbuch zu ‚Ghost – Nachricht von Sam‘ las.

Die US-Schauspielerin wurde durch die Rolle der Molly in der übernatürlichen Romanze von 1992 zum Hollywood-Star. Allerdings war sie „überwältigt“ von der Aufgabe, eine Figur zu spielen, die mit dem brutalen Tod an ihrem Partner klarkommen muss.

In der YouTube-Serie ‚Hot Ones‘ gesteht die 62-Jährige: „Ich glaube, wir haben eine interessante Reaktion im Leben: Wenn wir versuchen, unsere Gefühle zu kontrollieren, wollen wir nicht weinen. Wir halten den Atem an. Ich denke, wenn man sich daran erinnert, zu atmen, kann man eine tiefere emotionale Verbindung herstellen, die eine Reaktion darauf ist, dass man sich öffnen kann.“

Demi enthüllt, dass ihre Rolle keine leichte Aufgabe war. „‚Ghost‘ hat mich definitiv zu Tode erschreckt. Dass eine so junge Person den Verlust ihres Partners verkraften muss, das hat mich beim Lesen des Drehbuchs so überwältigt“, räumt sie ein.

Die ‚The Substance‘-Darstellerin spricht auch über den berühmten Moment des Films, als sie aus einem Auge weinte. „Ich weiß, dass das mit dem einen Auge so eine Art Kult ist. Ich habe das nicht geplant, ich hatte keine Kontrolle darüber“, betont sie. „Das ist einfach so passiert. Das hat mir irgendwie geholfen, eine Hürde zu überwinden, die ich selbst genommen habe. Nicht, dass es immer so gewesen wäre… es gibt immer noch emotionale Momente, in denen wir verletzlich sein müssen, das ist nicht einfach.“