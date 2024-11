Schrecken ihre Vierbeiner Männer ab? Demi Moore stellt Theorie auf: Single wegen ihrer neun Hunde?

Zu Demi Moores Ex-Partnern gehören Freddy Moore, Bruce Willis, Ashton Kutcher. (dam/spot)

SpotOn News | 27.11.2024, 15:14 Uhr

Trotz mehrerer Beziehungen und Ehen ist Demi Moore aktuell alleinstehend. In einem neuen Interview verrät die 62-jährige Schauspielerin den vermeintlichen Grund für ihr Single-Dasein: Schrecken ihre vielen Hunde die Männer ab?

Demi Moore (62) ist seit zwei Jahren alleinstehend – und weiß offenbar auch warum. "Ich habe neun Hunde und alle schlafen mit mir in meinem Bett. Jeder hat seinen eigenen Platz. Wahrscheinlich bin ich deswegen Single", mutmaßt die Schauspielerin lachend im Interview mit "Bunte".

Dass sie mit 62 Jahren noch nicht den perfekten Partner hat, sei für Moore mittlerweile aber kein Problem. "Wir Frauen haben oft die Vorstellung, dass man mit dem Alter an die Seitenlinie gedrängt wird oder weniger begehrenswert oder weniger wertvoll ist." Erst durch ihren neuen Film "The Substance" (2024) habe sie nun gelernt, nicht mehr so hart über sich selbst zu urteilen. "Wer sagt, dass man mit über 50 weniger begehrenswert ist?", zeigt sich Moore selbstbewusst.

Sie hatte Pech in der Liebe

Moore ging 1981 zum ersten Mal den Bund der Ehe ein: Mit dem Musiker Freddy Moore (1950-2022) war sie vier Jahre verheiratet. Nach ihrer Scheidung kam Moore mit Emilio Estevez (62) zusammen. Auch ihn wollte sie heiraten, jedoch lösten die beiden ihre Verlobung kurz vor der geplanten Hochzeit im Dezember 1986. 1987 gab die Schauspielerin Bruce Willis (69) das Jawort. In den darauffolgenden Jahren bekam das Paar drei gemeinsame Kinder: Tallulah (30), Scout (33) und Rumer (36). Trotz ihrer Trennung im Jahr 1998 pflegen Moore und Willis bis heute ein enges Verhältnis.

Von 1999 bis 2002 war sie mit dem Kampfkunstlehrer Oliver Whitcomb liiert. Auch Moores dritte Ehe sollte 2013 scheitern: Mit Ashton Kutcher (46) war sie acht Jahre lang verheiratet. Ihr Ex-Mann Willis war damals bei der Hochzeit sogar anwesend. Öffentlich bekannt ist, dass Moore 2022 ihre vorerst letzte Beziehung führte: Mit dem Schweizer Starkoch Daniel Humm (48) war sie für einige Monate liiert.