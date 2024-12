Fortsetzung von "Der Schuh des Manitu" „Demnächst im Wilden Westen“: Erster Trailer zu „Das Kanu des Manitu“

Michael Bully Herbig und Christian Tramitz in "Das Kanu des Manitu". (smi/spot)

SpotOn News | 23.12.2024, 15:43 Uhr

Die Fortsetzung des erfolgreichsten deutschen Films aller Zeiten nimmt Gestalt an. Im ersten Trailer zu "Das Kanu des Manitu" gibt es ein Wiedersehen mit Abahachi, Ranger und anderen Figuren aus "Der Schuh des Manitu".

Erst am 14. August 2025 kommt "Das Kanu des Manitu" in die Kinos – doch Michael Bully Herbig (56) heizt schon jetzt die Vorfreude an. Der Regisseur hat gerade via Instagram den ersten Trailer zur Fortsetzung von "Der Schuh des Manitu" (2001) veröffentlicht.

"Demnächst im Wilden Westen", heißt es zu Beginn im Teaser. Eine Anspielung auf "Once upon a Time in the West", den englischen Titel des Westernklassikers "Spiel mir das Lied vom Tod". Dann sehen wir den von Bully Herbig gespielten Abahachi, der offenbar eine Art Medizinfrau befragt. Die sieht in der Zukunft "eine enge Verbindung, eine Blutsbrüderschaft".

Wiedersehen mit Abahachi, Ranger und Dimitri

Gemeint ist natürlich die Freundschaft zu Ranger (Christian Tramitz, 69). Auch wenn es zwischen dem Apachen-Häuptling und dem Cowboy Kommunikationsprobleme gibt: "Wir müssen mehr miteinander reden", fordert Abahachi. Später verspricht die Seherin "das größte Abenteuer aller Zeiten". Obwohl Abahachi nur die Wettervorhersage für morgen wissen wollte.

Worin das "größte Abenteuer aller Zeiten" besteht, verrät auch der Trailer nicht. Details zur Handlung sind noch geheim. Bekannt ist nur eine rudimentäre Story: Ranger und Abahachi werden von Gangstern, die in den Besitz des legendären Kanu des Manitu gelangen wollen, an den Galgen geliefert.

Doch sie werden von Dimitri gerettet. Der von Rick Kavanian (53) verkörperte Grieche ist wie Ranger und Abahachi ebenfalls im Trailer zu sehen. Alle drei Hauptfiguren aus "Der Schuh des Manitu" haben sich von ihrem Outfit her kaum verändert.

Winnetouch ist dabei

Der Teaser bietet ebenfalls ein Wiedersehen mit Abahachis Zwillingsbruder Winnetouch (ebenfalls Herbig), wenn auch nur für eine Sekunde. In Action sehen wir auch neue Figuren. Jasmin Schwiers (42) gibt als Dimitris "Fachkraft" in einer Kutsche Gas. Jessica Schwarz (47) wirkt am Spieltisch genauso taff.

Neu dabei sind auch drei Musketiere, die als Verbündete der Helden auftauchen. Mit ihnen zitiert Bully Herbig im Video den berühmten "Nein – Doch – Ohh"-Gag aus "Hasch mich – Ich bin der Mörder" mit Louis de Funès (1914-1983). Ansonsten gibt es eine Mischung aus Action und Albernheiten. Also genau das, was Fans von der "Schuh des Manitu"-Fortsetzung erwarten dürften.