Film Denis Villeneuve: Enttäuscht über ‚Dune: Part Two‘ als umsatzstärkster Film des Jahres 2024

Bang Showbiz | 03.06.2024, 16:00 Uhr

Denis Villeneuve sprach darüber, „enttäuscht“ zu sein, dass ‚Dune: Part Two‘ der umsatzstärkste Film des Jahres 2024 bleibt.

Das erfolgreiche Science-Fiction-Epos des 56-jährigen Filmemachers ist trotz seiner Veröffentlichung im März weiterhin der erfolgreichste Film des Jahres, wobei Denis es für traurig halte, dass keiner der Sommer-Blockbuster ihn bisher übertreffen konnte.

Nach der Verleihung des Academy Icon Awards bei den Canadian Screen Awards verkündete der Regisseur: „Ich denke, dass wir Filme brauchen, die ein Kinoerlebnis sind, die die Macht des Theaters voll ausschöpfen können, und ich spreche dabei nicht nur von ‚Dune 2‘. Natürlich spreche ich von vielen Filmen. Ein Film wie ‚Civil War‘ zum Beispiel ist ein starkes Beispiel für einen Film, der die Macht des Theaters voll ausschöpft. Ich hatte das Glück, dass Part 2 das Publikum erreichte, ich wünschte, dass das ehrlich gesagt öfter passieren würde. Ich bin enttäuscht darüber, immer noch auf Platz eins zu sein… Ich hoffe, dass es bald weitere Kassenschlager geben wird. Ich hoffe, dass dieser Kinosommer früher oder später viel besser ausfallen wird.“ Villeneuve forderte Kanada zudem dazu auf, die Filmindustrie zu schützen, in einer Zeit, in der „Kultur“ wichtiger denn je sei. „Wir dürfen die Dinge niemals als selbstverständlich hinnehmen. Kanada muss seine Künstler weiterhin dazu ermutigen, in Zeiten, in denen selbst der Begriff der Wahrheit in Frage gestellt wird. Kultur ist mehr denn je grundlegend für die Gesundheit unserer Demokratie und das Kino ist die mächtigste Kunstform, die je geschaffen wurde”, sagte der Filmemacher.