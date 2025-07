Stars Denise Richards: Aaron Phypers hat die Scheidung von ihr eingereicht

Starship Troopers Denise Richards 2 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.07.2025, 14:00 Uhr

Die Stars haben sich nach sechsjähriger Ehe voneinander getrennt.

Denise Richards und Aaron Phypers haben sich nach einer sechsjährigen Ehe voneinander getrennt.

Der 52-jährige Schauspieler soll laut Dokumenten, die ‚Us Weekly‘ vorliegen, beim Stanley Mosk Courthouse-Gericht in Los Angeles die Scheidung von der Prominenten eingereicht haben.

Aaron gab „unüberbrückbare Differenzen“ als Grund für die Trennung der Stars an, als Datum wird der 4. Juli genannt. In den Gerichtsdokumenten bezeichnet der Schauspieler Denises jüngste Tochter, die 14-jährige Eloise, die sie adoptierte, als sein Stiefkind. Er bittet das Gericht auch darum, ihm Unterhalt als ehemaliger Ehegatte zuzusprechen. Aaron gab zudem an, in den letzten zwölf Monaten nach der Schließung seines Unternehmens kein Geld verdient zu haben. Andererseits behauptet der Prominente, dass Denise, die mit ihrem Ex-Mann Charlie Sheen die Töchter Sami (21) und Lola (19) hat, ein monatliches Einkommen von 250.000 US-Dollar habe.

Die Schauspielerin war von 2001 bis 2006 mit Charlie verheiratet und betonte zuvor, dass sie sich nie wieder scheiden lassen wolle. In einer Folge der ‚Denise Richards and Her Wild Things‘-Reality-Show erklärte Richards: „Ich werde mich nie wieder scheiden lassen. Selbst wenn wir uns hassen, dann werde ich mich verd**** noch mal nicht scheiden lassen.“