Musik Wie Robert Smith auf dem neuen Album der Rolling Stones landete

Robert Smith - December 2022 - Avalon - The Cure BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.05.2026, 11:00 Uhr

So landete Robert Smith auf dem neuen Album der Rolling Stones.

Mick Jagger hat Robert Smith persönlich gebeten, auf dem neuen Album der The Rolling Stones mitzusingen.

Der 82-jährige Rockstar traf Smith zufällig in einem Londoner Tonstudio während der Aufnahmen zu ‚Foreign Tongues‘, das am 10. Juli erscheint. Aus dieser Begegnung entstand eine unerwartete Zusammenarbeit. Bei einem Event mit Conan O’Brien in Brooklyn erzählte Jagger: „Ich kam eines Tages ins Studio, um meinen Gesang aufzunehmen, und da stand ein Typ mit dem Rücken zu mir, in einem langen Gewand. Als er sich umdrehte, war er voller Lippenstift. Ich sagte: ‚Ich habe dich noch nie getroffen, aber du bist Robert Smith von The Cure.'“ Smith bejahte und schlug vor, etwas gemeinsam aufzunehmen. Jagger weiter: „Also singt er jetzt Background-Vocals.“

Auch Paul McCartney ist auf dem Album zu hören. Er war zufällig im Studio nebenan, während die Band an ihrem 2023 erschienenen Album ‚Hackney Diamonds‘ arbeitete. Gitarrist Keith Richards erklärte: „Er wollte vorbeikommen und mit der Band spielen, das wollte er sich nicht entgehen lassen.“ Außerdem ist der verstorbene Schlagzeuger Charlie Watts auf mehreren neuen Songs zu hören. Er hatte in den letzten Jahren vor seinem Tod im August 2021 daran gearbeitet. Jagger verriet über einen der Songs: „Den haben wir in Los Angeles mit Charlie aufgenommen. Es ist ein schneller Punkrock-Song – extrem schnell.“ Für die übrigen Stücke sitzt Steve Jordan am Schlagzeug, der laut Richards von Watts selbst als Nachfolger empfohlen wurde: „Charlie hat ihm den Staffelstab übergeben.“

Das Album wurde in den Metropolis Studios in West-London aufgenommen und soll den typischen Sound der Band bewahren, während es gleichzeitig neue musikalische Wege beschreitet. Gitarrist Ronnie Wood sagte abschließend: „Die Atmosphäre im Studio war unglaublich kreativ, und wir waren als Band in Topform. Oft saß alles schon beim ersten Take. Ich hoffe, dass es allen gefällt.“