Stars Denise Richards: Kein Comeback für zweite ‚Denise Richards and Her Wild Things‘-Staffel

Denise Richards - Los Angeles - March 29th 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.07.2025, 09:00 Uhr

Denise Richards‘ Reality-TV-Serie soll Berichten zufolge nicht für eine zweite Staffel zurückkehren.

Die achtteilige Serie, die im März 2025 Premiere feierte, hatte die 54-jährige Denise bei ihrem Familienleben mit ihren Töchtern Sami Sheen (21), Lola Sheen (20) und Eloise Richards (13), begleitet.

Auch Richards‘ inzwischen entfremdeter Ehemann Aaron Phypers (52) und ihr Ex-Mann Charlie Sheen (59) waren in der Serie zu sehen. Berichten von ‚People‘ zufolge soll ‚Denise Richards and Her Wild Things‘ jedoch nicht für eine zweite Staffel zurückkehren. Die Publikation erklärte in einem Statement: „‚People‘ hat erfahren, dass Richards‘ Bravo-Serie ‚Denise Richards and Her Wild Things‘ keine zweite Staffel haben wird, weil sie von Anfang an als Miniserie geplant war und nach der Debütstaffel keine Fortsetzung geplant war.“ Denise‘ Show hatte einen intimen Einblick in die Dynamik ihres Haushalts gegeben und enthielt auch offene Gespräche über die Ehe der Schauspielerin mit Aaron. In einer Folge der Reality-TV-Serie sprachen Denise und Aaron offen über ihre Beziehung. Aaron enthüllte: „Mit Denise zusammen zu sein, das ist für mich das Ende. Ich bin fertig.“ Woraufhin Denise antwortete: „Ja, ich lasse mich nie wieder scheiden. Selbst wenn wir uns hassen, dann lasse ich mich verd**** noch mal nicht scheiden.“ Trotz dieser Erklärung hatte Phypers am 7. Juli die Scheidung von Denise eingereicht, was er mit „unüberbrückbaren Differenzen“ begründete und gab als Trennungsdatum den 4. Juli an.