Musik Keith Richards lobt Jaggers ungebremsten Tatendrang

Keith Richards - France - 19/07/2022 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.06.2026, 18:00 Uhr

Keith Richards sagte, Sir Mick Jagger werde „verdammt noch mal nicht aufhören“, neue Musik zu machen, und führte die Geschwindigkeit, mit der das nächste Album der Rolling Stones entstanden ist, auf den „Schwung“ des Sängers zurück.

Die Rock ’n‘ Roll-Legenden werden im Juli ‚Foreign Tongues‘ veröffentlichen, den Nachfolger von ‚Hackney Diamonds‘ aus dem Jahr 2023, und der ‚Gimme Shelter‘-Gitarrist sagte, Jagger zeige keine Anzeichen einer Verlangsamung, obwohl er nächsten Monat seinen 83. Geburtstag feiert.

Er sagte gegenüber ‚The Guardian‘: „Mick war in letzter Zeit sehr produktiv, was ein Grund dafür ist, dass dieses Album so schnell herausgekommen ist, denn er hört einfach verdammt noch mal nicht auf. Und die Dynamik von ‚Hackney Diamonds‘ war so groß, dass dies im Grunde genommen nahtlos daran anknüpft. Ich habe es einfach laufen lassen – wir hatten genug Material, wenn wir weitermachen wollten, und so warfen Mick und ich uns den üblichen verschmitzten Blick zu und sagten: ‚Ja, lass uns weitermachen.'“

Die Zeitung wies darauf hin, dass sich die beiden Musiker in der Vergangenheit in ihrer Herangehensweise an den Sound der Band unterschieden haben, wobei Frontmann Mick Jagger zu zeitgenössischen Experimenten neigte und Keith Richards den traditionellen Stil bevorzugte, für den er sich schon immer eingesetzt hat. Und der 82-jährige Musiker sagte, seine langjährige Beziehung zu Jagger habe die Art und Weise geprägt, wie sie zusammenarbeiten. „Ich kenne Mick, glaube ich, ungefähr seit dem Kindergarten, also sagen wir mal seit ich vier Jahre alt war. Und wenn man einen Kerl schon so lange kennt, sagt man immer: ‚Hör mir zu, Junge, ich kenne dich schon, seit du vier warst …‘ Und das scheint Wirkung zu zeigen.“ Der Gitarrist fügte hinzu, dass sich ihre Dynamik mit dem Alter gemildert habe.