Stars ‚Kindisch‘: Deshalb hörte Keith Richards mit dem Rauchen auf

Keith Richards - New Jersey 2019 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.06.2026, 12:00 Uhr

Der Rolling-Stones-Gitarrist verzichtet seit sechs Jahren auf den Glimmstängel.

Keith Richards hörte mit dem Rauchen auf, weil er es für „kindisch“ hielt.

Der Rolling-Stones-Gitarrist verzichtete seit mittlerweile sechs Jahren auf Nikotin. Ihm sei klargeworden, dass er anfangen musste, besser auf seinen Körper zu achten, wenn er weiterleben wollte. Gegenüber der Zeitung ‚The Guardian‘ gestand der 82-Jährige: „Ich habe meistens erst auf meinen Körper gehört, kurz bevor er nach Hilfe geschrien hat. Ich meine, ich war nicht mehr weit vom Ende der Strecke entfernt, bevor ich nach Hilfe geschrien habe.“

Mit der Zeit habe er sich seine Kraft jedoch immer mehr eingeteilt und das Tempo herausgenommen. „Plötzlich saß ich nach all den Jahren des Rauchens – denn, wissen Sie, ein Mann raucht – mit diesem albernen Ding im Mund da und dachte: Wie kindisch“, enthüllte er. „Das war es, was mich mehr als alles andere davon abgehalten hat.“ Der Rocker erklärte, dass er derzeit keinen Alkohol trinke, aber nicht komplett darauf verzichte und sich nur noch „in Maßen“ etwas gönne.

Der vierfache Vater hat insgesamt sieben Enkelkinder. Kürzlich wurde er zum ersten Mal Urgroßvater, als Ella Richards – deren Vater Keiths Sohn Marlon ist – und ihr langjähriger Partner Sascha von Bismarck ihre Tochter Luna auf der Welt begrüßten. Keith ist überzeugt, ein großartiger Großvater zu sein. „Es ist erst ein paar Wochen her. Es ist etwas Neues für mich. Aber ich bin ein fantastischer Opa“, verriet er. „Urgroßvater zu sein ist … ich versuche, sie so lange wie menschlich möglich bei mir bleiben zu lassen, dann gebe ich sie zurück.“ Der Musiker scherzte außerdem, manchmal den „Überblick“ über seine vielen Enkelkinder zu verlieren.

Trotz seines fortgeschrittenen Alters versucht Keith, nicht zu sehr über sein Alter nachzudenken. „Ich glaube, manchmal kommt es einem in den Sinn – man müsste ein Idiot sein, wenn nicht. Aber es ist nichts, worüber man ständig nachdenkt. Inzwischen bin ich meinen Weg fest gegangen und werde einfach sehen, wohin er mich führt“, erklärte der ‚Satisfaction‘-Interpret.