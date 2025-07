Stars Dennis Quaid lebt im Paradies

Dennis Quaid - Premiere of Reagan - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.07.2025, 09:00 Uhr

Dennis Quaid schwärmt, dass „jeder Tag mit seiner Frau Laura Savoie das Paradies ist“.

Der 71-jährige Schauspieler heiratete seine 39 Jahre jüngere Partnerin im Jahr 2020, nachdem er sie im Jahr zuvor bei einer Geschäftsveranstaltung kennengelernt hatte.

Der ‚The Day After Tomorrow‘-Star – dessen Ehefrau die Gründungspartnerin seiner Produktionsfirma Bonniedale ist – war bereits dreimal verheiratet, betont aber, dass er sich noch nie jemandem so nah gefühlt hat wie seiner vierten Frau. Er erzählte Fox News Digital: „Jeder Tag mit ihr ist das Paradies. Das ist es wirklich. Es ist die engste Beziehung, die ich je mit jemandem hatte. Jeder Tag ist das Paradies.“ Er fügte hinzu: „Was soll ich Ihnen sagen? Ich weiß nicht, warum Gott so lange gewartet hat, bis er sie mitgebracht hat, aber ich bin wirklich froh, dass er sie in mein Leben gebracht hat, oder dass ich in ihres gekommen bin.“

Quaid, der mit seiner Ex-Frau Kimberly Buffington die Zwillinge Zoe und Thomas (17) und mit Hollywood-Star Meg Ryan den 33-jährigen Jack hat, betonte zuvor, dass ihn der Altersunterschied zwischen ihm und der 27-jährigen Laura nicht störe. Dem ‚Guardian‘ erklärte der Darsteller: „Ich bin nicht auf der Suche nach einem Altersunterschied oder nach jemandem, der wirklich jünger ist als ich. Man hat keine Kontrolle darüber, in wen man sich verliebt. Ich verliebe mich nicht leicht.“

Quaid war von 1978 bis 1983 mit P.J. Soles verheiratet, von 1991 bis 2001 mit der Schauspielerin Meg Ryan und von 2004 bis 2018 mit Kimberly Buffington.