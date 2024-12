Er wünschte, seine Kinder würden anrufen Dennis Rodman: Erstes Statement nach den Vorwürfen seiner Tochter

Dennis Rodman soll sich nicht um seine Tochter gekümmert haben. Dafür bittet er sie um Verzeihung. (rho/spot)

SpotOn News | 19.12.2024, 22:04 Uhr

Trinity Rodman, die olympische Goldmedaillengewinnerin im Frauenfußball, klagte öffentlich an, dass ihr Vater Dennis Rodman sie im Stich gelassen habe. Jetzt bezieht er Stellung.

Nachdem seine Tochter Trinity Rodman (22) öffentlich mit dem Ex-Basketballstar Dennis Rodman (63) abrechnete und ihn als dauerabwesenden Vater darstellte, meldet sich der NBA-Champion selbst zu Wort. Mit einem emotionalen Beitrag auf Instagram geht er am 19. Dezember einen Schritt auf seine Tochter zu.

In dem Posting filmt er eine Reihe Vater-Tochter-Bilder ab und schreibt dazu: "Tut mir leid, dass ich nicht der Vater war, den du wolltest, aber so oder so habe ich es trotzdem versucht und versuche es immer noch und werde niemals aufhören. Ich werde es weiter versuchen, auch wenn dir gesagt wird, dass du nicht auf meine Anrufe antworten sollst. Ich versuche es, auch wenn es schwierig ist und wenn es lange dauert."

"Ich bin immer noch da"

Er wünschte, seine insgesamt drei Kinder würden ihn anrufen und besuchen. "Hoffentlich kann ich das eines Tages bekommen. Ich bin hier und werde immer das Telefon abnehmen. Du hast meine Nummer, du siehst mich anrufen, ich bin immer noch da." Er unterzeichnet mit "Dennis Rodman – Papa".

Die US-amerikanische Fußballnationalspielerin Trinity Rodman hatte im Podcast "Call Her Daddy" über das schwierige Verhältnis zu dem Basketballhelden gesprochen. "Er ist kein Vater. Vielleicht durch Blut, aber sonst nichts. Seine Stimme zu hören, tut weh." Nach der Scheidung von ihrer Mutter Michelle Moyer (57) im Jahr 2012 habe er sie im Stich gelassen – auch finanziell. Sie musste zeitweilig in einem Auto schlafen. "Ich denke, er ist ein extrem egoistischer Mensch."

Als die Ballsportlerin 2021 mit 18 Jahren von Washington Spirit verpflichtet wurde, war sie die jüngste Spielerin, die jemals in der National Women's Soccer League unter Vertrag genommen wurde. Damals tauchte Rodman bei einem Playoff-Viertelfinalspiel überraschend auf. Weinend fiel sie ihm in die Arme – das Foto, das sie selbst postete, ging viral. Danach war wieder "Funkstille".

"Zu deiner Information, ich sehe dir die ganze Zeit beim Spielen zu", beendete Rodman seinen bewegenden Post vom Donnerstag. "Ich liebe alle meine Kinder."